Разработчики Terminal War показали новые кадры - игру всё чаще сравнивают с отменённой The Last of Us Factions

Студия Albatross Interactive поделилась новыми скриншотами своего многопользовательского шутера Terminal War — проекта, который всё чаще сравнивают с отменённой мультиплеерной игрой во вселенной The Last of Us. Свежие кадры продемонстрировали мрачную постапокалиптическую атмосферу и заметно подогрели интерес аудитории.

На опубликованных изображениях разработчики показали один из новых уровней с разными вариантами освещения. Судя по реакции игроков, именно визуальный стиль стал главной темой обсуждений: часть сообщества отметила, что более тёплая палитра лучше передаёт атмосферу разрушенного мира, другие же предпочли более чистый и нейтральный вариант без характерного жёлтого фильтра.

По словам авторов, каждая карта в игре получит уникальные погодные эффекты и собственную систему освещения, что должно сделать матчи более разнообразными и живыми. Terminal War создаётся как соревновательный 4 на 4 шутер с упором на тактику, выживание и напряжённые перестрелки.

Проект уже называют своеобразным продолжением идей Factions — культового мультиплеерного режима из первой The Last of Us, который так и не получил полноценного развития после отмены отдельной игры от Naughty Dog.

Сначала Terminal War выйдет в раннем доступе на ПК, а затем разработчики планируют выпустить игру на консолях. Также студия не исключает мобильную версию, но этот релиз рассматривается только на более позднем этапе.