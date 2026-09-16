Создатель Terminal War объяснил тупик Arc Raiders и современных экстракшн-шутеров

Погоня современных студий за трендом экстракшн-шутеров и бесконечной сервисной моделью завела сетевой жанр в тупик. На эту проблему обратил внимание креативный директор тактического боевика Terminal War Алек в интервью контентмейкеру Абелю Грину. В ходе беседы разработчик согласился с мнением, что амбициозный проект Arc Raiders от студии Embark Studios уже уперся в глухую стену из-за концептуальных ограничений выбранного формата.

Ключевая уязвимость экстракшн-механик кроется в поверхностном цикле удержания пользователей. Как отметил создатель Terminal War, сбор лута и вылазки ради эвакуации интригуют аудиторию лишь до тех пор, пока перед глазами маячит приманка в виде закрытых предметов и квестов. Рано или поздно геймеры открывают все доступные стволы, завершают прогрессию и закономерно спрашивают, что им делать дальше. Если за постоянным поиском ресурсов нет глубокого соревновательного фундамента, интерес сообщества быстро сходит на нет.

В пример долговечности автор ставит признанную классику сетевых баталий вроде Counter-Strike, Quake, ранних частей серии Call of Duty и сетевого режима Factions из The Last of Us. В эти игры люди возвращались годами не ради прокачки боевого пропуска, а ради азарта честного поединка и понятных правил. Разработчик убежден, что настоящую жизнь проекту дарит отточенный соревновательный процесс, где решающую роль играют грамотный выбор позиции, командная работа и ценность каждого патрона, а не бесконечный гринд снаряжения.

Именно поэтому команда Terminal War сознательно отказалась от копирования чужих сервисных формул в пользу компактных матчей 4 на 4 от третьего лица. Игра целенаправленно создается для взрослой работающей аудитории в возрасте от 18 до 34 лет и старше, у которой нет возможности ежедневно изучать мету и соревноваться в скорости безумных подкатов с гиперактивными подростками. Проект проектируется так, чтобы пользователь после перерыва в 30 дней возвращался в знакомую среду и мог побеждать за счет тактической смекалки, а не заученной мышечной памяти.

Ради сохранения творческой свободы создатель финансирует разработку собственными силами, вкладывая в игру деньги от основной работы в Нью-Йорке. Несмотря на интерес со стороны более 12 потенциальных партнеров и инвесторов, Алек отклонил поступившие предложения, назвав многие контракты откровенно кабальными. Студия принципиально не выходит на платформу Kickstarter, не открывает ранние предзаказы и не продает сувенирную продукцию, предпочитая развивать проект без корпоративного вмешательства.

Вирусные ролики в социальных сетях помогли новинке преодолеть отметку в 75 тысяч добавлений в список желаемого сервиса Steam, однако спешить с релизом авторы не намерены. Первоначальный план провести публичные тесты в конце лета пришлось скорректировать ради фундаментальной полировки анимаций рукопашного боя, интерфейса и звукового оформления. В ближайшее время студия планирует продемонстрировать обновленный игровой процесс в соревновательных форматах 2 на 2 и 3 на 3, рассчитывая в будущем выпустить максимально цельную версию игры.