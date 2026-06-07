Terminal War покажет борьбу за территории в постапокалиптической Америке

На Future Games Show был показан анонсирующий трейлер Terminal War, новой командного шутера, разворачивающейся в альтернативной версии США конца 1990-х, после разрушительной Третьей мировой войны.

Игрокам предстоит выбрать одну из трёх фракций — от объединённых военных сил до местных милиций — и бороться за контроль над ключевыми зонами, где ресурсы решают всё. Каждое столкновение требует тактики: необдуманные атаки быстро ведут к нехватке боеприпасов и уязвимости перед врагом.

Трейлер демонстрирует сражения от третьего лица, акцент на ближнем бою, скрытных перемещениях и стратегическом взаимодействии с командой. По духу и напряжению боёв проект напоминает многопользовательский режим Factions из The Last of Us, делая ставку на командную координацию и стелс.

Terminal War выйдет в ранний доступ в Steam позже в 2026 году, а релизы на PlayStation 5 и Xbox Series X|S запланированы позднее.