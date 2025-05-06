Авторы Terminator 2D: No Fate раскрыли новые детали проекта, вдохновлённого золотой эрой 16-битных консолей

Разработчики Terminator 2D: No Fate раскрыли новые детали проекта, вдохновлённого фильмом Джеймса Кэмерона и золотой эрой 16-битных консолей. Игра выйдет 5 сентября на всех современных платформах, включая PC, PS4/PS5, Xbox и Nintendo Switch, а также получит коллекционное издание для фанатов.

Созданием занимается команда, выросшая на Contra, Metal Slug, Shinobi и других хитах эпохи Sega Mega Drive и Super Nintendo. Это не просто адаптация культового фильма — разработчики задаются вопросом, какой могла бы быть игра по «Терминатору 2», если бы она вышла в 1991 году.

Terminator 2D: No Fate объединяет множество жанров: здесь и зрелищные погони, и битемап-сцены, и стелс-миссии. При этом проект следует сюжету фильма, включая ключевые сцены с Сарой Коннор и Т-800, но также предложит альтернативные сюжетные развилки, официально одобренные правообладателями.

Пиксельная графика создаётся с учётом ограничений классических платформ — палитра, разрешение, управление. Однако игра не страдает от старых проблем: в отличие от оригинальных аркад, здесь нет резких скачков сложности или тупиковых моментов. Разработчики используют современный геймдизайн, сохраняя баланс между ностальгией и доступностью.

По словам художника Хенка Ниборга, «Терминатор 2» в своё время взорвал умы зрителей, и теперь команда старается передать то самое чувство удивления, магии и драйва, которое сопровождало не только фильм, но и игры 90-х.