Terminator 2D: No Fate 31.10.2025
Экшен, Адвенчура, Платформер, Ретро, Научная фантастика
8.2 77 оценок

Назад в 90-е: обзорный трейлер Terminator 2D: No Fate обещает олдскульный экшен по культовому фильму

Студия Bitmap Bureau представила новый обзорный трейлер Terminator 2D: No Fate — динамичного сайд-скроллера, вдохновлённого классическим фильмом Джеймса Кэмерона «Терминатор 2: Судный день». Игра выйдет 31 октября на всех актуальных платформах, включая ПК и консоли Nintendo, PlayStation и Xbox.

Сюжет следует канонам оригинала: Т-800 отправляется в прошлое, чтобы защитить Сару и Джона Коннора от беспощадного Т-1000. Однако в игре появятся и новые сцены из мрачного будущего, где Джон ведёт борьбу со Скайнетом.

В Terminator 2D: No Fate обещано 16 насыщенных уровней с культовыми моментами фильма: от спасения Джона на мотоцикле до побега из психиатрической клиники и штурма «Кибердайна». Нас ждут перестрелки, стелс-миссии, погони и схватки с боссами. Каждый герой сможет использовать укрытия, находить трофейное оружие и улучшать своё снаряжение.

Игра предложит и дополнительные режимы: босс-раш, бесконечный, спидран, аркаду и тренировку. А для фанатов ретро — ЭЛТ-фильтр, имитирующий старые телевизоры и передающий дух 90-х.

Terminator 2D: No Fate — это шанс снова услышать рокот дробовика Т-800 и спасти человечество в пиксельной вселенной, где судьба не предрешена.

Комментарии: 6
Искусственный интеллeкт

зачем они перенесли релиз с 5 сентября на 31 октября? теперь игра будет конкурировать с The Outer Worlds 2

Спойлер

шучу конечно. но всё равно неприятно. ждал игру в сентябре

2
Serpentrage

Буду брать, классно выглядит =)

2
K0t Felix

По видео было видно, что игра осталась верной фильму

2
ViksOne

Не особо играю в 2D платформеры, но этот жду

1
Scorpion_win
обещано 16 насыщенных уровней

Насколько я вижу в трейлере 15 цифра.а не 16

1
AdriftDylan

Как на Сеге,с джойстиком пройти прикольно будет.