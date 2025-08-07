Назад в 90-е: обзорный трейлер Terminator 2D: No Fate обещает олдскульный экшен по культовому фильму

Студия Bitmap Bureau представила новый обзорный трейлер Terminator 2D: No Fate — динамичного сайд-скроллера, вдохновлённого классическим фильмом Джеймса Кэмерона «Терминатор 2: Судный день». Игра выйдет 31 октября на всех актуальных платформах, включая ПК и консоли Nintendo, PlayStation и Xbox.

Сюжет следует канонам оригинала: Т-800 отправляется в прошлое, чтобы защитить Сару и Джона Коннора от беспощадного Т-1000. Однако в игре появятся и новые сцены из мрачного будущего, где Джон ведёт борьбу со Скайнетом.

В Terminator 2D: No Fate обещано 16 насыщенных уровней с культовыми моментами фильма: от спасения Джона на мотоцикле до побега из психиатрической клиники и штурма «Кибердайна». Нас ждут перестрелки, стелс-миссии, погони и схватки с боссами. Каждый герой сможет использовать укрытия, находить трофейное оружие и улучшать своё снаряжение.

Игра предложит и дополнительные режимы: босс-раш, бесконечный, спидран, аркаду и тренировку. А для фанатов ретро — ЭЛТ-фильтр, имитирующий старые телевизоры и передающий дух 90-х.

Terminator 2D: No Fate — это шанс снова услышать рокот дробовика Т-800 и спасти человечество в пиксельной вселенной, где судьба не предрешена.