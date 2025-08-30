Новый трейлер Terminator 2D: No Fate посвятили "Судному дню"

Издатель Reef Entertainment и разработчик Bitmap Bureau выпустили трейлер «Судного дня» для сайд-скроллера Terminator 2D: No Fate, созданного по мотивам культового фильма режиссера Джеймса Кэмерона "Терминатор 2".

В коротком трейлере показан «Судный день», который по сюжету франшизы как раз приходится на 29 августа - день, когда машины захватывают Землю.

Terminator 2D: No Fate — классическая 2D-аркада, которая отдает дань уважения вселенной «Терминатора» с помощью аутентичного игрового процесса, музыки и графики. Заново переживите культовые моменты и проложите новые пути в роли Сары, Джона и T-800 в истории, которая сочетает в себе классические сцены из фильма «Терминатор 2: Судный день» с неизвестными историями о Терминаторе.

В дополнение к сюжету с несколькими концовками, Terminator 2D: No Fate предложит и другие режимы, в том числе Аркадный режим, Бесконечный режим, Босс Раш, Мать будущего и Тренировка уровней!

Игра выйдет 31 октября для PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch и ПК (Steam, Epic Games Store).