Ретро-экшен Terminator 2D: No Fate снова перенесли - теперь релиз намечен на 12 декабря

Разработчики из Bitmap Bureau объявили о третьем переносе ретро-экшена Terminator 2D: No Fate. Теперь релиз запланирован на 12 декабря. Изначально платформер должен был выйти ещё в сентябре на PC, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch, затем его перенесли на конец октября, потом — на ноябрь, и вот теперь — на зиму.
Причина очередной задержки не связана с техническими проблемами, как можно было бы предположить, а кроется в производстве физических копий. По словам студии, необходимые компоненты — диски, картриджи и коробки — наконец поступили, однако теперь идёт процесс их «сборки». Это включает запись игры на носители и упаковку финальных изданий, что заняло больше времени, чем планировалось.
Авторы извинились перед фанатами, подчеркнув, что ценят терпение игроков, но понимают, что ожидание становится утомительным. В соцсетях поклонники реагируют с иронией: некоторые предлагают сразу объявить релиз в 2026 году, чтобы избежать новых переносов.
В Terminator 2D: No Fate игрокам предстоит вступить в бой со Скайнетом и киборгом Т-1000, вдохновлённым классическими героями восьмидесятых и девяностых. Среди источников вдохновения — Contra, Shinobi и Metal Slug.
Опять Судный день отодвинули
Пипец, я уж поиграть хотел.
А в цифре не судьба походу было выпустить и уже потом мусорные диски и картриджи для сыча сделать
Ага у них проблема выпуском физических копий.
Вот интересно, диски ладно на PS 5, XBOX, а катрижи куда на старую Сегу? 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
I'll be back
Единственная игра в ноябре, в которую хотел поиграть (
Поиграй в другие, вон в эту хотя бы Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2, куда лучше этого Терминатора.
Короче сообщите когда точно выйдет, я уже в Заметке з@ебался менять дату.
А я всё удивляюсь почему фильм Терминатор Тёмные Судьбы пошёл в крах, как и игра на дно пойдёт.
найдите мой пост про предыдущий перенос, это уже 4й перенос этой 2-х часовой инди, ждём 5й перенос, лолищи