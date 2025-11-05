Ретро-экшен Terminator 2D: No Fate снова перенесли - теперь релиз намечен на 12 декабря

Разработчики из Bitmap Bureau объявили о третьем переносе ретро-экшена Terminator 2D: No Fate. Теперь релиз запланирован на 12 декабря. Изначально платформер должен был выйти ещё в сентябре на PC, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch, затем его перенесли на конец октября, потом — на ноябрь, и вот теперь — на зиму.

Причина очередной задержки не связана с техническими проблемами, как можно было бы предположить, а кроется в производстве физических копий. По словам студии, необходимые компоненты — диски, картриджи и коробки — наконец поступили, однако теперь идёт процесс их «сборки». Это включает запись игры на носители и упаковку финальных изданий, что заняло больше времени, чем планировалось.

Авторы извинились перед фанатами, подчеркнув, что ценят терпение игроков, но понимают, что ожидание становится утомительным. В соцсетях поклонники реагируют с иронией: некоторые предлагают сразу объявить релиз в 2026 году, чтобы избежать новых переносов.

В Terminator 2D: No Fate игрокам предстоит вступить в бой со Скайнетом и киборгом Т-1000, вдохновлённым классическими героями восьмидесятых и девяностых. Среди источников вдохновения — Contra, Shinobi и Metal Slug.