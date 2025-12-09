ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Terminator 2D: No Fate 12.12.2025
Экшен, Адвенчура, Платформер, Ретро, Научная фантастика
8.2 99 оценок

Сайдскроллер Terminator 2D: No Fate получил релизный трейлер

monk70 monk70

Bitmap Bureau и Reef Entertainment представили релизный трейлер к скорому выходу сайдскроллера Terminator 2D: No Fate. Релиз состоится 12 декабря 2025 года на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch и ПК (Steam и Epic Games Store).

Terminator 2D: No Fate — платформенный экшен, основанный на лицензии фильма «Терминатор 2: Судный день». Сюжетно игра представляет собой адаптацию второй части серии фильмов «Терминатор», дополняя оригинал событиями, не представленными в фильме. Игра позволяет нам играть за трёх персонажей.

В настоящем мы управляем Сарой Коннор и Т-800, которые сражаются с Т-1000, пытаясь остановить планы Скайнет по уничтожению человечества. Кроме того, нас периодически переносят в постапокалиптическое будущее, где в роли Джона Коннора мы возглавляем движение сопротивления против машин.

10
12
Комментарии:  12
Ваш комментарий
Беккер5443

И опять же трейлер, всё начинается так перенос, потом опять трейлер, снова перенос и так по кругу просто блеск, то я и думаю почему оценки на игр не больше 7 ставят. Пипец.

4
Манзенков

Вот вот тоже как и Terminator survivors

1
Беккер5443 Манзенков

Ого я про него ваще не знал.

bohdan2015

тьфу, думал он уже вышел, а его ж переносили)

Ну прикольно) можно за разных персонажей поиграть, т.е. походу не выбирать с самого начала, а по сюжету пойдет

1
BAZKIN

Хоспаде, подумал опять перенос

1
Беккер5443

Погоди через 3 дня узнаем.

1
BattleEffect

В этот раз Судный День не перенесут надеюсь

1
Беккер5443

По живём увидим, спорим на 1К что снова перенесут.

D3moh

ну это однозначно тей май мани

1
WerGC

назад к Sega

sa1958

Надеюсь в этот раз всё получиться с выходом игры.

SERGEY-SP

Уже не перенесут