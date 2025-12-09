Сайдскроллер Terminator 2D: No Fate получил релизный трейлер

Bitmap Bureau и Reef Entertainment представили релизный трейлер к скорому выходу сайдскроллера Terminator 2D: No Fate. Релиз состоится 12 декабря 2025 года на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch и ПК (Steam и Epic Games Store).

Terminator 2D: No Fate — платформенный экшен, основанный на лицензии фильма «Терминатор 2: Судный день». Сюжетно игра представляет собой адаптацию второй части серии фильмов «Терминатор», дополняя оригинал событиями, не представленными в фильме. Игра позволяет нам играть за трёх персонажей.

В настоящем мы управляем Сарой Коннор и Т-800, которые сражаются с Т-1000, пытаясь остановить планы Скайнет по уничтожению человечества. Кроме того, нас периодически переносят в постапокалиптическое будущее, где в роли Джона Коннора мы возглавляем движение сопротивления против машин.