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Terminator 2D: No Fate 31.10.2025
Экшен, Адвенчура, Платформер, Ретро, Научная фантастика
8.2 72 оценки

Сайдскроллер Terminator 2D: NO FATE выйдет в конце октября

monk70 monk70

Ретро-экшен Terminator 2D: NO FATE отложен и выйдет 31 октября 2025 года. Разработчики из студии Bitmap Bureau заявили, что причиной является более длительный процесс подготовки и выпуска физической версии игры, что также повлияет на цифровой релиз.

Однако задержка позволит команде доработать финальные детали и представить игрокам максимально улучшенную версию игры. «

Мы хотим, чтобы все могли насладиться Terminator 2D: NO FATE в лучшем виде — на физическом носителе и в цифровом формате в один и тот же день.

Игра была анонсирована ранее в этом году и получила очень позитивный отклик. Bitmap Bureau благодарит фанатов за поддержку и терпение:

Мы знаем, что новость о задержке будет разочаровывающей, но верим, что результат того стоит.
13
8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
JackBV

Неповторимый оригинал )

5
Wolfram carbide
Во, я в неё на приставке с нашим слоном в конце девяностых наваливал и таки прошёл, там ещё картридж с Top Gun 2 был двухигровка.
1
Az_Az

Когда прошёл её до финала, победил в конце Т1000 и не дождавшись финальной заставки, сам прыгнул в раскалённый металл ....)

1
Jayne Cobb

Классика @птить....

3
Wolfram carbide

В сериале с Сарой Коннор неплохо так тема лазутчиков раскрывается, жаль дальше съёмки прекратили.

1
Jayne Cobb Wolfram carbide

Да не плохой сериал...

HellowRainbow Jayne Cobb

Ух, я бы присунул свой флоппи в её привод

Павел Бородкин

ПЗД(

1