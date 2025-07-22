Сайдскроллер Terminator 2D: NO FATE выйдет в конце октября

Ретро-экшен Terminator 2D: NO FATE отложен и выйдет 31 октября 2025 года. Разработчики из студии Bitmap Bureau заявили, что причиной является более длительный процесс подготовки и выпуска физической версии игры, что также повлияет на цифровой релиз.
Однако задержка позволит команде доработать финальные детали и представить игрокам максимально улучшенную версию игры. «
Мы хотим, чтобы все могли насладиться Terminator 2D: NO FATE в лучшем виде — на физическом носителе и в цифровом формате в один и тот же день.
Игра была анонсирована ранее в этом году и получила очень позитивный отклик. Bitmap Bureau благодарит фанатов за поддержку и терпение:
Мы знаем, что новость о задержке будет разочаровывающей, но верим, что результат того стоит.
Неповторимый оригинал )
Когда прошёл её до финала, победил в конце Т1000 и не дождавшись финальной заставки, сам прыгнул в раскалённый металл ....)
Классика @птить....
В сериале с Сарой Коннор неплохо так тема лазутчиков раскрывается, жаль дальше съёмки прекратили.
Да не плохой сериал...
Ух, я бы присунул свой флоппи в её привод
ПЗД(