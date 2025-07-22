Сайдскроллер Terminator 2D: NO FATE выйдет в конце октября

Ретро-экшен Terminator 2D: NO FATE отложен и выйдет 31 октября 2025 года. Разработчики из студии Bitmap Bureau заявили, что причиной является более длительный процесс подготовки и выпуска физической версии игры, что также повлияет на цифровой релиз.

Однако задержка позволит команде доработать финальные детали и представить игрокам максимально улучшенную версию игры. «

Мы хотим, чтобы все могли насладиться Terminator 2D: NO FATE в лучшем виде — на физическом носителе и в цифровом формате в один и тот же день.

Игра была анонсирована ранее в этом году и получила очень позитивный отклик. Bitmap Bureau благодарит фанатов за поддержку и терпение:

Мы знаем, что новость о задержке будет разочаровывающей, но верим, что результат того стоит.