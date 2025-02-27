Сара Коннор, Джон Коннор и Т-800 возвращаются в олдскульном аркадном сайд-скроллере Terminator 2D: NO FATE

Компания Reef Entertainment анонсировала олдскульный сайд-скроллер Terminator 2D: NO FATE, который выйдет 5 сентября 2025 года на платформах PS5, PS4, Nintendo Switch, Xbox Series X|S, Xbox One и PC (через Steam и Epic Games Store). Игра, разработанная студией Bitmap Bureau, позволит игрокам снова встретиться с легендарными героями: Сарой Коннор, Джоном Коннором и Т-800.
Сюжет игры основан на культовом фильме «Терминатор 2: Судный день», но с оригинальными сценариями и множеством концовок. Игроки смогут пережить ключевые события из фильма и пройти новые, захватывающие миссии, пытаясь остановить планы Скайнет. В роли Сары Коннор и Т-800 предстоит сразиться с Т-1000, а в роли Джона Коннора — возглавить Сопротивление и бороться за будущее человечества.
Terminator 2D: NO FATE сочетает в себе динамичный аркадный геймплей и великолепную пиксельную графику, что придает игре атмосферу классических аркад 80-90-х годов. Визуальный стиль и саундтрек, вдохновленные фильмом, обеспечат игрокам погружение в уникальный мир Терминатора.
В игре представлены несколько режимов, включая сюжетный, аркадный, бесконечный режим, Boss Rush и Mother of the Future. Игроки смогут соревноваться за высокие места в таблице рекордов и раскрывать тайны вселенной «Терминатора».
во времена СЕГИ была бы хитом
Блин, портировал бы её на SEGA кто то...
Неужели,это старый добрый Терминатор?
Что-то мне даже захотелось пересмотреть Т1 и Т2
Оригинальные книги от Фрейкса зацени заодно
ЭТО АХYЕННО! Меня очень тяжело удивить
удивляться унылому 2D фекалищу без капли креатива, попахивающего нейронкой ко всему - пора траву трогать!
Интересно, сколько тебе было лет на момент выхода первых терминаторов? От этого очень сильно зависит восприятие этой игры.
Паша... 🙂
Если бы на Сеги в то время вышел бы такой терминатор была бы хитом не хуже МК и так далее )
Как будто взяли и собрали солянку из игр про Т2 на сеге и денди))
Выглядит симпатично
Оооо даааа! Возрадуйтесь, олдскулы!)) Жду с нетерпением!
Божественно
Меня вернули в прошлое , в детство ...Альберт 32 годика ;(Это офигенно !
🙌
Трейлер получился бомбический! 💣
P. S. В прошлом году играл в Contra Operation Galuga. И столько позитивных эмоций испытал, что возможно даже и оформлю предзаказ на эту игру 👍
А вообще было бы круто, если бы подобные ретро игры выпускали почаще. Ведь пользователей Steam Deck становится всё больше и больше.
Очень миленько)
Кажется, я впервые за долгое время опробую битемап или как там ехо. Весь сюжет фильма в игрухе как на донди! А вот то что Сару проткнули - это как это так...
Может быть, это одна из множества игровых смертей, когда игрок ошибётся где-то.
Бомба!
// Сергей Макаров
Терминатор без пипирки. Не канон!))
Ого, прикольно. Я как будто бы вернулся в прошлое с java играми по фильмам от gameloft)
Блин, трейлер тоже напомнил любимые игры на кнопочной мобилке 😁 я бы ещё хотел в Spider-Man 3 2D поиграть.
Жора корнев ? и катя Брусникина Восстание нацистов? или день подводника?
тема, моментальный предзаказ как будет доступен.
я скажу мощно аж настальгия нахлынула, лайк, зачёт
ООО супер графа сыграю с радостью как только выйдет.
Перфектли жи! Аж олдскулы свело. Ибо вселенной Терминатора игр раз, два и обчелся (не больше 10 штук). А в формате 2D, так вообще не помню что б на ПК что-то было (поправьте, если я не прав). Так что будем подождать.
Чебуратор умер напрочь. // Евгений Александрович
Если бы не Сара и фильм-стори то сказал бы что это Контра...
Разве это плохо? А так действительно геймплейно они очень похожи.
Начало, где Арни на мотике в 2029, напомнило:
Ох.......нно!!! Как же я ждал возвращения вот такой классики!!
Пока не знаю как в это будет играться, но хороших ремейков дэндевских и сеговских игр не хватает, обычно если что-то выходит, то какая-то муть.
Офигеть, аж мурашки по телу прошли, каким же я себя старым чувствую что вот такие игры в последнее время чаще вызывают вау эффект нежели крупные ААА проекты.
ееее, хочу)
GTA 6 перенесет дату релиза в связи с этим событием)) Без шуток выглядит очень круто.
сара, кажись, тут стала круче т-800
Ееееееб@ть-это просто пушка бомба! Обязательно надо приобрести лицензию. Практически все игры этой вселенной, включая фанатские, добавил себе в стим и эту буду ждать
Это...Просто...Ах.енно!!!
Вот опоздали а, была бы нереальной хитярой 30 лет назад
А русский будет?
зачем там вообще перевод
Это ж вроде... отлично)?
Мдааа
О как) пойду играть)))
// Валентин Белкин
графику не завезли
кажется буд то зрение подсело )
сойдет для кнопочных телефонов
Нормальных кнопочных телефонов не осталось 😭 а так игра идеально подойдёт для Steam Deck и Nintendo Switch
пиксель дрочильня? зачем? почему нельзя сделать по франшизе игру с норм графой? и сюжетом, разумеется...
Потому что когда сделают игру с нормальной "графой" и "сюжетом, разумеется" (еб твою душу ногу, эта игра по мотивам двух фильмов, открой и видео еще раз посмотри, о каком сюжете ты говоришь????), то тогда ты снова придешь сюда в комментарий и будешь вопить что "графа" - параша и сюжет унылый. То же самое, что сделали критики с Resistance
Resistance- прошел и ни че так игра, не без спорных моментов но вполне себе... и собственно, почему игра должна обязательно повторять сюжет фильмов, а не расширить вселенную, что более логично? а то что на видео показано я, в свое время на приставке "Денди" проходил с оч. похожей графой... и с чего ты взял, что я воплю? я высказал свое мнение, что не запрещено правилами ресурса... а вот истеришь здесь ты...
Ага! Чтобы игру потом помоями облили сверху донизу?! Лучше уж вложить меньше денег, но в итоге получить неплохую прибыль, чем потратиться на графику и эпичный сюжет, чтобы стать провалом года