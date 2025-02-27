Сара Коннор, Джон Коннор и Т-800 возвращаются в олдскульном аркадном сайд-скроллере Terminator 2D: NO FATE

Компания Reef Entertainment анонсировала олдскульный сайд-скроллер Terminator 2D: NO FATE, который выйдет 5 сентября 2025 года на платформах PS5, PS4, Nintendo Switch, Xbox Series X|S, Xbox One и PC (через Steam и Epic Games Store). Игра, разработанная студией Bitmap Bureau, позволит игрокам снова встретиться с легендарными героями: Сарой Коннор, Джоном Коннором и Т-800.

Сюжет игры основан на культовом фильме «Терминатор 2: Судный день», но с оригинальными сценариями и множеством концовок. Игроки смогут пережить ключевые события из фильма и пройти новые, захватывающие миссии, пытаясь остановить планы Скайнет. В роли Сары Коннор и Т-800 предстоит сразиться с Т-1000, а в роли Джона Коннора — возглавить Сопротивление и бороться за будущее человечества.

Terminator 2D: NO FATE сочетает в себе динамичный аркадный геймплей и великолепную пиксельную графику, что придает игре атмосферу классических аркад 80-90-х годов. Визуальный стиль и саундтрек, вдохновленные фильмом, обеспечат игрокам погружение в уникальный мир Терминатора.

В игре представлены несколько режимов, включая сюжетный, аркадный, бесконечный режим, Boss Rush и Mother of the Future. Игроки смогут соревноваться за высокие места в таблице рекордов и раскрывать тайны вселенной «Терминатора».