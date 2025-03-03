Студия Bitmap Bureau раскрыла особенности производства олдскульной Terminator 2D: NO FATE

Февраль завершился на приятной ноте для всех поклонников ретро-игр и особенно для фанатов вселенной "Терминатора". Студия Bitmap Bureau совместно с Reef Entertainment анонсировала олдскульный сайд-скроллер Terminator 2D: NO FATE, который позволит вновь пережить события культового фильма "Терминатор 2: Судный день". Сегодня разработчики выпустили специальный ролик, где поделились подробностями создания проекта.

Как рассказал дизайнер Майк Такер, Terminator 2D: NO FATE стала настоящим посланием любви к аркадным играм 80-х и 90-х годов. Одной из ключевых задач было максимально точно передать дух оригинальной ленты, что оказалось непростым вызовом. Фильм содержит множество разноплановых сцен, и разработчики стремились сохранить разнообразие геймплея: от динамичных перестрелок в духе Contra до захватывающих погонь.

Для создания проекта студия использовала специальный движок, позволяющий портировать игру сразу на современные и ретро-платформы. Это дало возможность сохранить автентичную пиксельную графику и ручную анимацию, но при этом адаптировать игру под требования новых систем.

В игре появится HK Centurion — боевой робот, который не фигурировал в фильмах, но органично вписывается в сеттинг. Арт-директор Bitmap Bureau признался, что впервые увидеть этого врага в действии было особенно захватывающе.

Разработчики также уделили внимание анимации и созданию атмосферных сцен, которые позволят игрокам погрузиться в ностальгический аркадный опыт. Они отмечают, что хотели сделать игру интуитивно понятной, сохраняя традиционные элементы ретро-гейминга, такие как грамотно выстроенная сложность и мгновенный вход в геймплей.

Terminator 2D: NO FATE выйдет 5 сентября 2025 года на PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch и PC (Steam, Epic Games Store).