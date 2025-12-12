"Terminator 2D: No Fate": получила высокие оценки, но есть вопросы к стоимости и времени игры

На консолях PlayStation, Xbox и Nintendo Switch и ПК вышел пиксельный экшен Terminator 2D: No Fate. Игра, вдохновленная сюжетом фильма «Терминатор 2: Судный день», в целом получила положительные отзывы как от критиков, так и от игроков. Тем не менее, вопросы о её цене и длительности вызвали определенные дискуссии.
Terminator 2D: No Fate действительно вызывает интерес благодаря своему «олдскульному» геймплею и пиксельной графике, которая придаёт ей уникальный стиль.
Высокие пользовательские рейтинги в Steam свидетельствуют о положительном восприятии среди игроков, несмотря на критику по поводу цены и длительности сюжетного режима.
Краткий обзор основных моментов:
- Средние оценки:OpenCritic: 76 баллов,Metacritic (PS5): 79 баллов
- Пользовательский рейтинг в Steam: 89% положительных отзывов
- Цена: Россия: 990 рублей, Зарубежные рынки: около 30 долларов
- Ключевые особенности: Возможность играть за Терминатора, Сару и Джона Коннор. Система улучшения оружия. Эффектные битвы с боссами.
Несмотря на критику, игра привлекает внимание своей стилистикой и игровым процессом, что может сделать её интересной для поклонников франшизы.
Включение дополнительных режимов, таких как «аркадный», «бесконечный» и «битва с боссами», действительно может значительно увеличить реиграбельность игры, предлагая игрокам новые вызовы и возможности для исследования различных механик.
Круто. Только отзывов всего 184.
Онлайн вообще 1к. Даже по меркам пиксельного инди-го-вна на многотриллионную аудиторию steam это жалкий и никому не нужный провал.
Так это же не ААА игра
не знаю за что там высокие оценки robocop vs Terminator лучше и графически и геймплейно , ну что это за глупые ошибки перспективы за минипута играем чтоли ?
Давно играл в Robocop vs Terminator? Или что то там из детства помнишь )
че угораешь? у робокопа даже блики от выстрелов были , в этом терминаторе банально меньше пикселей даже геймплей какой то обрезанный
Такая же пиксельная графика
Графика уровня SNES в 2025 году... и это преподносится, как новинка.
(фейспалм)
Это для скуфов ровесников Мэдиссона,которые в морозы на митинском рынке толклись.
1 час игры = 1 тыс р, в компьютерных клубах меньше цена. Потом удивляются почему вы пиратите ?!
И за сколько её пройти можно?
Примерно за полтора часа.
Удобно.Можно сделать возврат и не платить)
Нафиг так заморачиваться?С рутрекера скачай и хоть обыграйся.
На торрентах лежит 600 мегабайт,хотел на древнем ноуте с 8 виндой погамать на джойстике,как в Митинские времена радио рынка,а оно только с десятки запускается)))
Ставишь DXVK и играешь на восьмёрке
Митинские времена радиорынка остались до 2000 года, о чем ты вообще.
Купил, прошел за час, сделал рефанд. Минусы будут?
Пиратский картридж на сегу где купить?
Игра за 1:30 проходится , если там нет реиграбельности то это какой то позор и провал