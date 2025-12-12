ЧАТ ИГРЫ
Terminator 2D: No Fate 12.12.2025
Экшен, Адвенчура, Платформер, Ретро, Научная фантастика
8.2 107 оценок

"Terminator 2D: No Fate": получила высокие оценки, но есть вопросы к стоимости и времени игры

TheSkoofLord TheSkoofLord

На консолях PlayStation, Xbox и Nintendo Switch и ПК вышел пиксельный экшен Terminator 2D: No Fate. Игра, вдохновленная сюжетом фильма «Терминатор 2: Судный день», в целом получила положительные отзывы как от критиков, так и от игроков. Тем не менее, вопросы о её цене и длительности вызвали определенные дискуссии.

Terminator 2D: No Fate действительно вызывает интерес благодаря своему «олдскульному» геймплею и пиксельной графике, которая придаёт ей уникальный стиль.

Высокие пользовательские рейтинги в Steam свидетельствуют о положительном восприятии среди игроков, несмотря на критику по поводу цены и длительности сюжетного режима.

Краткий обзор основных моментов:

  • Средние оценки:OpenCritic: 76 баллов,Metacritic (PS5): 79 баллов
  • Пользовательский рейтинг в Steam: 89% положительных отзывов
  • Цена: Россия: 990 рублей, Зарубежные рынки: около 30 долларов
  • Ключевые особенности: Возможность играть за Терминатора, Сару и Джона Коннор. Система улучшения оружия. Эффектные битвы с боссами.

    Несмотря на критику, игра привлекает внимание своей стилистикой и игровым процессом, что может сделать её интересной для поклонников франшизы.

Включение дополнительных режимов, таких как «аркадный», «бесконечный» и «битва с боссами», действительно может значительно увеличить реиграбельность игры, предлагая игрокам новые вызовы и возможности для исследования различных механик.

Комментарии:  21
Diablonos
Пользовательский рейтинг в Steam: 89% положительных отзывов

Круто. Только отзывов всего 184.

Онлайн вообще 1к. Даже по меркам пиксельного инди-го-вна на многотриллионную аудиторию steam это жалкий и никому не нужный провал.

10
Who am I really

Так это же не ААА игра

1
vertehwost

не знаю за что там высокие оценки robocop vs Terminator лучше и графически и геймплейно , ну что это за глупые ошибки перспективы за минипута играем чтоли ?

5
ant 36436

Давно играл в Robocop vs Terminator? Или что то там из детства помнишь )

3
vertehwost ant 36436

че угораешь? у робокопа даже блики от выстрелов были , в этом терминаторе банально меньше пикселей даже геймплей какой то обрезанный

1
Who am I really
obocop vs Terminator лучше и графически

Такая же пиксельная графика

2
Ahnx

Графика уровня SNES в 2025 году... и это преподносится, как новинка.

(фейспалм)

4
AdriftDylan

Это для скуфов ровесников Мэдиссона,которые в морозы на митинском рынке толклись.

1
BigTrain

1 час игры = 1 тыс р, в компьютерных клубах меньше цена. Потом удивляются почему вы пиратите ?!

2
BattleEffect
Тем не менее, вопросы о её цене и длительности вызвали определенные дискуссии.

И за сколько её пройти можно?

1
TheSkoofLord

Примерно за полтора часа.

1
Traha_Global TheSkoofLord

Удобно.Можно сделать возврат и не платить)

2
AdriftDylan Traha_Global

Нафиг так заморачиваться?С рутрекера скачай и хоть обыграйся.

1
AdriftDylan

На торрентах лежит 600 мегабайт,хотел на древнем ноуте с 8 виндой погамать на джойстике,как в Митинские времена радио рынка,а оно только с десятки запускается)))

1
Who am I really

Ставишь DXVK и играешь на восьмёрке

1
Ден

Митинские времена радиорынка остались до 2000 года, о чем ты вообще.

TIuBo3aBpuK
есть вопросы к стоимости и времени игры

Купил, прошел за час, сделал рефанд. Минусы будут?

1
Vurdalak

Пиратский картридж на сегу где купить?

ЧикаПанаЧикаТана

Игра за 1:30 проходится , если там нет реиграбельности то это какой то позор и провал