"Terminator 2D: No Fate": получила высокие оценки, но есть вопросы к стоимости и времени игры

На консолях PlayStation, Xbox и Nintendo Switch и ПК вышел пиксельный экшен Terminator 2D: No Fate. Игра, вдохновленная сюжетом фильма «Терминатор 2: Судный день», в целом получила положительные отзывы как от критиков, так и от игроков. Тем не менее, вопросы о её цене и длительности вызвали определенные дискуссии.

Terminator 2D: No Fate действительно вызывает интерес благодаря своему «олдскульному» геймплею и пиксельной графике, которая придаёт ей уникальный стиль.

Высокие пользовательские рейтинги в Steam свидетельствуют о положительном восприятии среди игроков, несмотря на критику по поводу цены и длительности сюжетного режима.

Краткий обзор основных моментов:

Средние оценки:OpenCritic: 76 баллов,Metacritic (PS5): 79 баллов

Пользовательский рейтинг в Steam: 89% положительных отзывов

Цена: Россия: 990 рублей, Зарубежные рынки: около 30 долларов

Ключевые особенности: Возможность играть за Терминатора, Сару и Джона Коннор. Система улучшения оружия. Эффектные битвы с боссами.



Несмотря на критику, игра привлекает внимание своей стилистикой и игровым процессом, что может сделать её интересной для поклонников франшизы.

Включение дополнительных режимов, таких как «аркадный», «бесконечный» и «битва с боссами», действительно может значительно увеличить реиграбельность игры, предлагая игрокам новые вызовы и возможности для исследования различных механик.