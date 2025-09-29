Terminator 2D: No Fate снова откладывается - теперь релиз 26 ноября

Любители культовой франшизы и аркадных экшенов получат шанс погрузиться в мир «Терминатора» чуть позже, чем ожидалось. Terminator 2D: No Fate от Reef Entertainment и Bitmap Bureau перенесён с 31 октября на 26 ноября 2025 года. Игра выйдет на PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Switch, Steam и Epic Games Store.

Причина переноса — задержки в поставках компонентов для Day One и Collector’s Editions из-за изменений в мировой торговле и тарифах, а разработчики хотят синхронного релиза всех версий по всему миру.

Проект предлагает игрокам управлять Сарой Коннор, Джоном Коннором и T-800 в классических и новых миссиях, где нужно противостоять T-1000 и остановить планы Skynet. Сюжет объединяет культовые сцены фильма «Терминатор 2: Судный день» с оригинальными сценариями и несколькими концовками, где судьба человечества зависит от ваших действий.

Игра выполнена в стиле классической аркады с пиксельной графикой, любимой фанатами Bitmap Bureau, с адреналиновыми боями и детализированными спрайтами. Вас ждут разнообразные режимы: история, аркада, бесконечный режим, Boss Rush, Mother of the Future и Level Training. Стреляйте, крадитесь, сражайтесь с боссами и возглавляйте Сопротивление в будущем, а также наслаждайтесь кинематографическим саундтреком, включая переработанную музыку из T2.

Terminator 2D: No Fate обещает стать настоящим праздником для фанатов франшизы, сочетая аркадный драйв и атмосферу культового боевика, так что ноябрь 2025 года станет особенно горячим для поклонников человечества и будущей войны с машинами.