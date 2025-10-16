В новом трейлере Terminator 2D: No Fate показали перестрелки в больнице и других знакомых местах

Редакция IGN представила свежий трейлер Terminator 2D: No Fate — динамичного платформенного шутера, вдохновлённого духом игр начала 1990-х. Новое видео демонстрирует масштабные перестрелки в больнице и штаб-квартире корпорации «Сайбердайн», где Сара Коннор и Т-800 сражаются с целыми отрядами полицейских.
Создатели не стали буквально повторять события фильма — напротив, они добавили больше экшена и драйва, превратив знакомые сцены в настоящий пиксельный хаос. Отдельного внимания заслуживает бонусный уровень, где жанр внезапно меняется на «рельсовый шутер», а Т-800 крошит полицейские автомобили с неумолимой машинной точностью.
Terminator 2D: No Fate выходит 26 ноября на PC, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch.
Определённо, я жду эту игру, но пиксельность - это лишнее. Надеюсь разрабы позже добавят функцию "пиксельность убрать/поставить". Я прошёл уже через времена игр Dendy, Sega, PS1, PS2 и прочее, но смотря на это кажется будто плеер автоматом ставит наихудшее качество, оставляя самое отличное качество в угоду быстродействию, но нет, смотрел как оказалось с высоким разрешением
Специально для таких как ты выпустят длс 3D ))
ничего не добавят
Годнота 👍 // Денис Ахрамеев
бомба, когда ждешь качественный пиксельарт больше чем нечто с названием "сайлент хилл". А все потому, что в обоих случаях решили выехать на хайповой марке, только в случае сайлента от марки ничего кроме названия.
Перенесут ещё раз игру убью 😡😡😡😡😡😡