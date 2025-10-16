В новом трейлере Terminator 2D: No Fate показали перестрелки в больнице и других знакомых местах

Редакция IGN представила свежий трейлер Terminator 2D: No Fate — динамичного платформенного шутера, вдохновлённого духом игр начала 1990-х. Новое видео демонстрирует масштабные перестрелки в больнице и штаб-квартире корпорации «Сайбердайн», где Сара Коннор и Т-800 сражаются с целыми отрядами полицейских.

Создатели не стали буквально повторять события фильма — напротив, они добавили больше экшена и драйва, превратив знакомые сцены в настоящий пиксельный хаос. Отдельного внимания заслуживает бонусный уровень, где жанр внезапно меняется на «рельсовый шутер», а Т-800 крошит полицейские автомобили с неумолимой машинной точностью.

Terminator 2D: No Fate выходит 26 ноября на PC, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch.