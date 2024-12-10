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Terminator: Dark Fate - Defiance 21.02.2024
Стратегия, RTS, Научная фантастика
8.3 367 оценок

Для стратегии Terminator: Dark Fate - Defiance стало доступно дополнение про Легион

monk70
Новости

Издатель Slitherine в сотрудничестве с Skydance Productions сообщил о выходе дополнения We Are Legion для стратегии в реальном времени Terminator: Dark Fate - Defiance, основанной на вселенной Terminator: Dark Fate, которая следует за войной между человечеством и синтетической разумной сетью машин Легион.

В этом дополнении игроки получают возможность взять под контроль Легион с единственной целью — искоренить человеческое сопротивление. We Are Legion включает новую однопользовательскую кампанию, развитую систему управления армией, которая углубляет стратегический игровой процесс, и новые тактические возможности, включая модификации для танка и артиллерии Легиона, дымовые завесы и режим самоуничтожения для техники Легиона.

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