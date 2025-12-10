Новая глава войны человечества: стратегия Terminator: Dark Fate - Defiance получит сюжетное DLC Evolution

Стратегическая игра Terminator: Dark Fate – Defiance получила долгожданное расширение. Во время Slitherine Next был представлен DLC Evolution, который продолжает историю противостояния людей и машин и добавляет новые возможности для игроков.

Главной особенностью дополнения стала новая одиночная кампания. Лейтенант Черч ведёт Сопротивление в ледяные дикие земли Канады, где предстоит искать союзников и обретать надежду в борьбе с Легионом. В этом регионе скрываются горнодобывающие комплексы и экспериментальные лаборатории врага, где появились новые убийцы-машины – усовершенствованные Revs, созданные для скорости и ближнего боя. Эти враги демонстрируют новый этап технологической эволюции Легиона, требующий от игроков нестандартных тактических решений.

Но человечество тоже развивается. Фракция Интеграторов, сторонников гибридизации человека и машины, обнаружила технологии Легиона и заключила нестабильный союз с силами Черча. Игрокам предстоит управлять как Сопротивлением, так и Интеграторами в девяти миссиях, которые включают диверсии, осады и крупномасштабные атаки, полностью раскрывая новую фазу войны.

DLC Evolution обещает углубить стратегический опыт, предоставляя свежие механики и возможности для тактического планирования. На том же мероприятии были анонсированы Bolt Action, Headquarters: Cold War, а также консольные версии Stargate: Timekeepers, демонстрируя, что Slitherine готовит насыщенный год для любителей стратегий и научно-фантастических миров.