Нужно уничтожить человечество: Terminator: Dark Fate - Defiance получит масштабное дополнение, посвящённое Легиону

Компания Slitherine представила трейлер We are Legion — первого дополнения к Terminator Dark Fate — Defiance. На этот раз игрокам предстоит встать во главе безжалостной армии машин.

Судя по всему, разработчики решили показать конфликт с другой стороны. В We are Legion нам предложат полностью погрузиться в философию Легиона, чья единственная цель — стереть человечество с лица земли. Каждая миссия здесь будет напоминать продуманную военную операцию: окружение поселений выживших, отрезание путей отхода и планомерное уничтожение очагов сопротивления.

А вот с чем действительно можно будет разгуляться, так это с боевой техникой. В арсенале Легиона появится внушительный список новинок. Танки получат пару вариантов свежего вооружения, артиллерия станет ещё более смертоносной на дальних дистанциях, а на гибридную платформу можно будет установить разные типы ракетных установок.

Кстати, о тактических возможностях. Разработчики явно постарались сделать геймплей за машин максимально разнообразным. Отряды Роя научатся ставить дымовые завесы, прячась от глаз противника. Человекоподобных роботов можно будет оснастить чем угодно — от обычных плазменных винтовок до тяжёлого снайперского оружия и управляемых ракет. А ещё у Легиона есть режим самоуничтожения боевых машин. Так что любую единицу техники можно будет превратить в смертельную ловушку для ничего не подозревающих повстанцев.

Вжиться в роль командующего армией машин можно будет совсем скоро — We are Legion выйдет 10 декабря 2024 года.