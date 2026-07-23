Опубликован свежий геймплейный ролик дополнения Evolution для стратегии Terminator: Dark Fate - Defiance

Slitherine Ltd представила подробный игровой процесс грядущего сюжетного дополнения под названием Evolution для своей тактической стратегии в реальном времени Terminator: Dark Fate – Defiance. Свежий демонстрационный видеоролик знакомит игровое сообщество с ключевыми механиками грядущего расширения и демонстрирует возросший уровень тактической сложности.

Сюжетная линия масштабного дополнения перенесёт ожесточённое противостояние остатков человечества и разумных машин на совершенно новый стратегический фронт. Лейтенант Чёрч поведёт разрозненные силы Сопротивления далеко на север, в суровые замерзающие регионы Канады, ради поиска ценных разведывательных данных и сильных союзников. Игрокам предстоит принять командование войсками в условиях экстремальных погодных условий, пробиваясь сквозь охраняемые промышленные шахты и секретные экспериментальные комплексы Легиона.

Главной изюминкой новой одиночной кампании, состоящей из 8 уникальных миссий, станет появление невиданных ранее высокотехнологичных типов противников. Игроки впервые столкнутся с продвинутыми терминаторами Rev 6.5 Rippers, которые были специально спроектированы искусственным интеллектом для молниеносного ближнего боя. Эти опасные роботы обладают невероятной скоростью перемещения, способны мгновенно брать штурмом любую тяжёлую бронетехнику и полностью уничтожать находящиеся внутри человеческие экипажи.

Чтобы успешно противостоять смертоносной эволюции роботов, игрокам придётся кардинально менять привычную боевую тактику и задействовать новые оборонительные системы. Игровой процесс заставит командиров тщательно защищать гражданские конвои, координировать эвакуацию выживших и активно применять ранние прототипы человеческих аугментаций. Точная дата выхода дополнения и его окончательная региональная стоимость на ПК будут объявлены разработчиками отдельно в рамках ближайших официальных анонсов.