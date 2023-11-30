Стратегия Terminator: Dark Fate - Defiance от Slitherine выйдет в конце февраля 2024 года

Еще одна игра этого года с машинами-убийцами (в данном случае с целой армией) получила отсрочку. Стратегия в реальном времени Terminator: Dark Fate - Defiance не выйдет 7 декабря - дата релиза перенесена на 21 февраля 2024 года. Об этом сообщается в анонсе, опубликованном в Steam.

Как обычно бывает в таких ситуациях, разработчики из Slitherine обосновали свое решение необходимостью лучше отполировать игру. Почти три месяца дополнительного времени должны позволить разработчику разобраться с ошибками и отполировать производство в целом. Также было упомянуто дальнейшее тестирование мультиплеера (в том числе "усиление" серверов), а также специфические глюки, в том числе с интегрированной графикой и экранами обучения.

Изменение даты выхода всего за неделю до запланированного релиза может разочаровать геймеров, которые надеялись в скором времени увидеть, возможно, первую стратегию в реальном времени по лицензии Terminator (по крайней мере, традиционную; ведь есть еще MMORTS Terminator Genisys: Future War). Остается надеяться, что отложенный дебют положительно сработает для Dark Fate - Defiance так же, как и для RoboCop: Rogue City.