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Terminator: Dark Fate - Defiance 21.02.2024
Стратегия, RTS, Научная фантастика
8.3 407 оценок

Стратегия Terminator Dark Fate Defiance получит новый контент и режимы в 2025 году

butcher69 butcher69

Разработчики RTS Terminator Dark Fate Defiance продолжают развивать игру и поделились планами на 2025 год. Игроков ждут обновления для мультиплеера, новый режим и сюжетное дополнение.

Весна 2025 – улучшение мультиплеера и Skirmish

Обновление добавит новые функции, включая гибкие настройки юнитов и армии. Теперь игроки смогут изменять доступные подкрепления и настраивать состав отрядов в Skirmish и мультиплеере.

Лето 2025 – режим Conquest Mode

Новый стратегический режим предложит борьбу за контроль над секторами, занятыми различными фракциями. Помимо Легиона, в игру вернутся Интеграторы, Движение и Картель, а также появятся мародеры.

Зима 2025 – сюжетное дополнение

Продолжится история кампании «We Are Legion». Игроки возьмут под контроль Черча, который отправляется на север, чтобы расширить ряды Сопротивления.

Дата выхода контента пока не объявлена.

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Комментарии: 4
Ваш комментарий
ka27

Terminator Dark Fate Defiance получит новый контент в реальности, в 2029 году :)

8
XalimoV

Хорошо бы еще баланс оригинальной компани подправили.

0
Some_Random_Name

Режим с глобальной картой ждём. Там это напрашивается. Одна из лучших стратегий за эти годы.

0
Анна Кранцове

Там еще появится ИТ страйкер, LAV-25, 2 вертушки апач и кобры и еще новая техника, а у скайнета новые пауки новый REV-9 и тот который был в полуфинале и финале играя за Черча тот самый громадный танк

0