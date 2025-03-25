Стратегия Terminator Dark Fate Defiance получит новый контент и режимы в 2025 году

Разработчики RTS Terminator Dark Fate Defiance продолжают развивать игру и поделились планами на 2025 год. Игроков ждут обновления для мультиплеера, новый режим и сюжетное дополнение.
Весна 2025 – улучшение мультиплеера и Skirmish
Обновление добавит новые функции, включая гибкие настройки юнитов и армии. Теперь игроки смогут изменять доступные подкрепления и настраивать состав отрядов в Skirmish и мультиплеере.
Лето 2025 – режим Conquest Mode
Новый стратегический режим предложит борьбу за контроль над секторами, занятыми различными фракциями. Помимо Легиона, в игру вернутся Интеграторы, Движение и Картель, а также появятся мародеры.
Зима 2025 – сюжетное дополнение
Продолжится история кампании «We Are Legion». Игроки возьмут под контроль Черча, который отправляется на север, чтобы расширить ряды Сопротивления.
Дата выхода контента пока не объявлена.
Terminator Dark Fate Defiance получит новый контент в реальности, в 2029 году :)
Хорошо бы еще баланс оригинальной компани подправили.
Режим с глобальной картой ждём. Там это напрашивается. Одна из лучших стратегий за эти годы.
Там еще появится ИТ страйкер, LAV-25, 2 вертушки апач и кобры и еще новая техника, а у скайнета новые пауки новый REV-9 и тот который был в полуфинале и финале играя за Черча тот самый громадный танк