Стратегия Terminator Dark Fate Defiance получит новый контент и режимы в 2025 году

Разработчики RTS Terminator Dark Fate Defiance продолжают развивать игру и поделились планами на 2025 год. Игроков ждут обновления для мультиплеера, новый режим и сюжетное дополнение.

Весна 2025 – улучшение мультиплеера и Skirmish

Обновление добавит новые функции, включая гибкие настройки юнитов и армии. Теперь игроки смогут изменять доступные подкрепления и настраивать состав отрядов в Skirmish и мультиплеере.

Лето 2025 – режим Conquest Mode

Новый стратегический режим предложит борьбу за контроль над секторами, занятыми различными фракциями. Помимо Легиона, в игру вернутся Интеграторы, Движение и Картель, а также появятся мародеры.

Зима 2025 – сюжетное дополнение

Продолжится история кампании «We Are Legion». Игроки возьмут под контроль Черча, который отправляется на север, чтобы расширить ряды Сопротивления.

Дата выхода контента пока не объявлена.