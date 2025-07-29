Война продолжается: DLC Uprising для Terminator: Dark Fate - Defiance приносит масштабную кампанию и глубокую стратегию

Вышедшее дополнение Uprising для стратегической RTS Terminator: Dark Fate – Defiance — это не просто новая глава, а настоящий прорыв в геймплейной глубине. DLC уже доступно в продаже и добавляет масштабную открытую кампанию с элементами глобальной стратегии, где каждое решение влияет на живой, меняющийся мир.

Игрокам предстоит построить Сопротивление на стратегической карте, разделённой на 22 сектора. Впервые в игре появился полноценный режим завоевания, в котором фракции ведут боевые действия, заключают союзы или разрушают друг друга без прямого участия игрока. Карта реагирует на действия ИИ и игроков, заставляя принимать тактические решения в реальном времени. Четыре сектора предлагают совершенно новые тактические локации, а каждая миссия — уникальные условия и награды.

Фракции теперь стали не просто антуражем, а полноценными игроками на поле боя. Легион действует агрессивно, устраивая дальние рейды. Картель опасен, но зависит от контроля ключевых секторов. Движение может быть полностью интегрировано в Сопротивление, если защитить его базы. Интеграторы остаются нейтральными, предлагая доступ к технологиям и безопасным путям. А Мародёры превращаются в настоящую угрозу, если объединяются в фракцию «Единое солнце».

Снабжение и логистика приобрели особую важность: ресурсы, рабочая сила и контроль над секторами напрямую влияют на возможности армии. Потеря логистической цепочки не означает поражения, но вынуждает тщательно планировать каждый шаг.

DLC Uprising значительно расширяет стратегическую составляющую игры и идеально дополняет оригинальную кампанию. В сочетании с высоко оценённой тактической глубиной основной игры (91% положительных отзывов в Steam), дополнение превращает Terminator: Dark Fate – Defiance в одну из самых комплексных RTS последних лет.

Будущее под угрозой. Успеете ли вы изменить ход войны?