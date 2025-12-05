ЧАТ ИГРЫ
Terminator: Resistance 15.11.2019
Экшен, Адвенчура, Шутер, От первого лица, Постапокалипсис, Научная фантастика
7.9 902 оценки

Анонсирована русская VHS озвучка Terminator: Resistance

Shimon Mood Shimon Mood

Студии Реплика, shimon, NGC404 представляют VHS озвучку для игры Terminator: Resistance.

За кадром Андрей Дольский. Легенда VHS, голос из прошлого, который спокойно заезжает в Terminator: Resistance и чувствует себя там как дома. Без нейросетей, просто живой голос, который умеет быть тёплым, злым, уставшим как на старых кассетах.

Свои пожелания можете отправлять по почте.

30
13
Комментарии:  13
Mad_cloud

Прикольная задумка

8
Власов ОЛЕГ

Моментальная ассоциация с видеосалонами 90-х.

A E

не хватает всратого качества звука для полного погружения

8
Shimon Mood

будет резонанс по звуку.. в игре прям чистый звук в плоть до шагов и это всё разные аудио

4
tvorog8088

Киборг убийца.

4
vertehwost

но это не вихров . возможно иванов либо пародия на него

1
Shimon Mood vertehwost

Слишком сложно... вот бы написали в тексте и видео чей голос

Ellie Williams Shimon Mood

Володарский

2
nikvik jm

БРАВО! Жду выхода.

4
BENDJI

Мне нравится

3
TheNikolay00

И васстали башины из пепла....

2
Мясо с майонезом

крутейшее
на уровне с Зе Суфферинг

1