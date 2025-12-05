Анонсирована русская VHS озвучка Terminator: Resistance

Студии Реплика, shimon, NGC404 представляют VHS озвучку для игры Terminator: Resistance.
За кадром Андрей Дольский. Легенда VHS, голос из прошлого, который спокойно заезжает в Terminator: Resistance и чувствует себя там как дома. Без нейросетей, просто живой голос, который умеет быть тёплым, злым, уставшим как на старых кассетах.
Свои пожелания можете отправлять по почте.
Прикольная задумка
Моментальная ассоциация с видеосалонами 90-х.
не хватает всратого качества звука для полного погружения
будет резонанс по звуку.. в игре прям чистый звук в плоть до шагов и это всё разные аудио
Киборг убийца.
но это не вихров . возможно иванов либо пародия на него
Слишком сложно... вот бы написали в тексте и видео чей голос
Володарский
БРАВО! Жду выхода.
Мне нравится
И васстали башины из пепла....
крутейшее
на уровне с Зе Суфферинг