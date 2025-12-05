Анонсирована русская VHS озвучка Terminator: Resistance

Студии Реплика, shimon, NGC404 представляют VHS озвучку для игры Terminator: Resistance.

За кадром Андрей Дольский. Легенда VHS, голос из прошлого, который спокойно заезжает в Terminator: Resistance и чувствует себя там как дома. Без нейросетей, просто живой голос, который умеет быть тёплым, злым, уставшим как на старых кассетах.

