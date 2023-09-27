Бесплатное обновление Terminator Resistance для Xbox Series X|S уже доступно в Microsoft Store ©

Польская студия Teyon сообщила о выпуске бесплатного обновления для вышедшей в 2019 году игре Terminator: Resistance для консолей Xbox Series X/S. Обновление было выпущено в преддверии октябрьского релиза "Полного издания", в котором будет представлено еще больше игрового контента для современных поколений.

Что касается сегодняшнего бесплатного обновления, то владельцы цифровых и физических версий игры получат визуально улучшенную версию с режимом Infiltrator Mode и слайдером FOV. Обновление для Series X будет работать в разрешении 4K, 60FPS, а для Series S - в разрешении 1080p, 60FPS.

Что касается полного издания, то оно появится в продаже 27 октября. В него будет включено сюжетное расширение Annihilation Line, а его цена для владельцев базовой игры составит £11,99 / $14,49.

Кроме того, для Complete Edition будут доступны собственные достижения, поскольку данное издание считается совершенно отдельной версией.