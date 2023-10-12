Брутальный Т-800, являющийся одним из символов франшизы "Терминатор", представлен в виде скульптуры ©

Сага о Терминаторе исследует беспощадную конфронтацию между человечеством и Скайнетом. Центральное место в ней занимает Т-800, грозный кибернетический убийца, имеющий только одну единственную миссию – уничтожение своих целей.

Компания Prime1Studio, специализирующаяся на выпуске различных фигур по игровой и киношной тематике, продемонстрировала бесподобный образ машины для убийства в виде скульптуры. Параметры: высота - 74 см, ширина - 46 см, диаметр - 40 см.

Классическая скелетная форма Т-800 символизирует неумолимый страх. Его бесстрастные глаза, подсвеченные встроенными светодиодами, пронзают завесу тьмы. Замысловатые детали скульптурных труб, гидравлики и проводки представляют собой идеальные механические разработки вдохновителя искусственного интеллекта убийцы — Скайнета. Разбросанные черепа и обломки демонстрируют последствия принятого решения ИИ уничтожить человечество. Каждая деталь дизайна перекликается с жуткой сагой, которая десятилетиями пленяла публику.

Стоимость обычной версии составляет 1 699 долларов, а делюксовой - 1 899 долларов.