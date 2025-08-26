ЧАТ ИГРЫ
Terminator: Resistance 15.11.2019
Экшен, Адвенчура, Шутер, От первого лица, Постапокалипсис, Научная фантастика
7.9 877 оценок

Шутер Terminator: Resistance получил новую максимальную скидку в Steam - 80%

AceTheKing AceTheKing

Как стало известно, шутер Terminator: Resistance от студии Teyon получил новую максимальную скидку в Steam.

Вчера в Steam началась распродажа, в рамках которой игра стала впервые доступна со скидкой 80%. До этого максимальный размер скидки составлял 75%. Распродажа продлится до 1 сентября включительно.

Игра доступна на PC, PS4, Xbox One, PS5 и Xbox Series X/S.

Кей Овальд

500р это уже норм цена, на НГ значит, заберу.

10
RusLAN_74

Тут на картинке 279р. Какие 500?

4
Кей Овальд RusLAN_74

На заборе тоже много чего написано.

Полная игра стоит 503 рубля. 279 стоит огрызок (хотя и бОльший).

4
punck Кей Овальд

Этот пшпшетский кал и за 279р не всрался.

1
K0t Felix

Достойная игрухинс про термоса

5
askazanov

Писали бы напрямую, что просто накрутку убрали)))

2
Merelone

Нормальная пострелушка на вечер, для истинных фанатов самое то.