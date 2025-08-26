Шутер Terminator: Resistance получил новую максимальную скидку в Steam - 80%

Как стало известно, шутер Terminator: Resistance от студии Teyon получил новую максимальную скидку в Steam.
Вчера в Steam началась распродажа, в рамках которой игра стала впервые доступна со скидкой 80%. До этого максимальный размер скидки составлял 75%. Распродажа продлится до 1 сентября включительно.
Игра доступна на PC, PS4, Xbox One, PS5 и Xbox Series X/S.
500р это уже норм цена, на НГ значит, заберу.
Тут на картинке 279р. Какие 500?
На заборе тоже много чего написано.
Полная игра стоит 503 рубля. 279 стоит огрызок (хотя и бОльший).
Этот пшпшетский кал и за 279р не всрался.
Достойная игрухинс про термоса
Писали бы напрямую, что просто накрутку убрали)))
Нормальная пострелушка на вечер, для истинных фанатов самое то.