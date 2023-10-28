Terminator: Resistance - Complete Edition добралась до Xbox Series X|S

Reef Entertainment и Teyon сообщили, что Terminator: Resistance - Complete Edition стала доступна в физическом и цифровом виде на Xbox Series X|S. Этот полный пакет включает в себя расширенную версию Terminator: Resistance, официально лицензированного шутера от первого лица, действие которого разворачивается во вселенной Терминатора, повествовательное расширение «Линия уничтожения» с Кайлом Ризом в главной роли и режим «Инфильтратор», в котором игроки получают возможность взять под свой контроль культового инфильтратора серии Т-800.

В дополнение к стандартному изданию «Terminator: Resistance - Complete Edition в некоторых розничных магазинах в Великобритании и Европе также доступно коллекционное издание, в которое входит стилбук, мини-комикс в твердом переплете, коллекционная коробка и пять открыток формата А6 с красивыми иллюстрациями ваших боевых товарищей. Сюда входит открытка с ранее не публиковавшимся изображением Джессики Барон, стойкого командира Южной дивизии Сопротивления.