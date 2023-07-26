Terminator: Resistance - Complete Edition выйдет на Xbox Series 27 октября ©

Reef Entertainment выпустит Terminator: Resistance — Complete Edition для Xbox Series как в физическом, так и в цифровом виде 27 октября, объявили компании.

Terminator: Resistance – Complete Edition будет включать в себя Terminator: Resistance Enhanced, сюжетное расширение «Линия уничтожения» с Кайлом Ризом в главной роли и «Режим разведчика».

27 сентября, за месяц до выпуска Complete Edition, бесплатное цифровое обновление будет доступно на Xbox Series X|S для тех, кто приобрел Terminator: Resistance для Xbox One.Это обновление включает расширенную версию игры и «Режим разведчика», оба оптимизированы для использования возможностей оборудования Xbox Series X|S.

Впервые Terminator: Resistance Enhanced вышла на PlayStation 5 30 апреля 2021 года. Загружаемый контент Annihilation Line впервые был выпущен 10 декабря 2021 года.