Terminator: Resistance - Complete Edition выйдет на Xbox Series 27 октября

Reef Entertainment выпустит Terminator: Resistance — Complete Edition для Xbox Series как в физическом, так и в цифровом виде 27 октября, объявили компании.
Terminator: Resistance – Complete Edition будет включать в себя Terminator: Resistance Enhanced, сюжетное расширение «Линия уничтожения» с Кайлом Ризом в главной роли и «Режим разведчика».
27 сентября, за месяц до выпуска Complete Edition, бесплатное цифровое обновление будет доступно на Xbox Series X|S для тех, кто приобрел Terminator: Resistance для Xbox One.Это обновление включает расширенную версию игры и «Режим разведчика», оба оптимизированы для использования возможностей оборудования Xbox Series X|S.
Впервые Terminator: Resistance Enhanced вышла на PlayStation 5 30 апреля 2021 года. Загружаемый контент Annihilation Line впервые был выпущен 10 декабря 2021 года.
Хорошая игра. Жду от них Робокопа
Я бы скорей сказал нормальная игра.
В ней много чего впихнули. Диалоги, торговля, RPG элементы, но много чего недовели до ума. Стрельба не интересная. Легендарные T-800 в начале минут 20-30 будут создавать проблемы, а потом получаешь оружие и они уже ничего собой не представляют.
И очень бюджетная, что сразу видно. Но куда лучше того ж Rambo The Videogame от тех же разработчиков, где был тупо тир.