Terminator: Resistance полностью заговорила на русском - вышла нейро-озвучка для игры и DLC Annihilation Line

Для Terminator: Resistance стала доступна полноценная русская озвучка, охватывающая не только основную кампанию, но и сюжетное дополнение Annihilation Line. Автор локализации, энтузиаст под ником NeuroLoc, сообщил, что на создание и финальную полировку проекта ушло более 200 часов работы.

При разработке озвучки использовались нейросетевые технологии, однако, по словам автора, значительная часть времени была посвящена ручной обработке и доработке аудиоматериалов. Такой подход позволил добиться более естественного звучания и сохранить качество локализации. Озвучка дополняет уже существовавший русскоязычный текстовый перевод игры.

Выход проекта станет хорошей новостью для поклонников Terminator: Resistance, которая получила положительные отзывы за бережное отношение к вселенной «Терминатора» и атмосферу войны людей против Скайнета. Теперь пройти как основную историю, так и дополнение Annihilation Line можно с полноценным русским дубляжом, что делает возвращение в постапокалиптический мир игры ещё более комфортным для русскоязычной аудитории.