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Terminator: Resistance 15.11.2019
Экшен, Адвенчура, Шутер, От первого лица, Постапокалипсис, Научная фантастика
7.9 943 оценки

Terminator: Resistance полностью заговорила на русском - вышла нейро-озвучка для игры и DLC Annihilation Line

butcher69 butcher69

Для Terminator: Resistance стала доступна полноценная русская озвучка, охватывающая не только основную кампанию, но и сюжетное дополнение Annihilation Line. Автор локализации, энтузиаст под ником NeuroLoc, сообщил, что на создание и финальную полировку проекта ушло более 200 часов работы.

Terminator: Resistance "Нейросетевой русификатор звука"

При разработке озвучки использовались нейросетевые технологии, однако, по словам автора, значительная часть времени была посвящена ручной обработке и доработке аудиоматериалов. Такой подход позволил добиться более естественного звучания и сохранить качество локализации. Озвучка дополняет уже существовавший русскоязычный текстовый перевод игры.

Выход проекта станет хорошей новостью для поклонников Terminator: Resistance, которая получила положительные отзывы за бережное отношение к вселенной «Терминатора» и атмосферу войны людей против Скайнета. Теперь пройти как основную историю, так и дополнение Annihilation Line можно с полноценным русским дубляжом, что делает возвращение в постапокалиптический мир игры ещё более комфортным для русскоязычной аудитории.

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4
Комментарии:  4
Ваш комментарий
Dart_Zero

нужно было сделать одноголосую озвучку Володарского как сделали в робокопе

RoboCop: Rogue City "Русская озвучка в стиле VHS"
6
Mad_cloud

Нужно будет попробовать