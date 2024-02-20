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об игре
Terminator Survival Project TBA
Экшен, Мультиплеер, Выживание, Научная фантастика
7.5 43 оценки

Подробности об игре "Терминатор" станут известны совсем скоро

Simple Jack
Новости

Компания Nacon готовится воскресить легендарную франшизу, представив игру “Терминатор“, обещающую захватывающее и страшное погружение в атмосферу вселенной. Новое дополнение к миру с боевыми роботами будет представлено наряду с другими проектами студии, такими как Greedfall 2 и Ravenswatch.

В этой игре на выживание с открытым миром игроки будут перемещаться по постапокалиптическому ландшафту в составе группы выживших, которым угрожают неумолимые роботы. Уже одна только задумка вызвала нетерпение у фанатов, которым не терпится увидеть, как Nacon оживит культовую научно-фантастическую вселенную. Пока что зрителям доступен лишь короткий тизер, не позволяющий составить впечатление о геймплее.

Поскольку в последние годы игровое наследие франшизы было относительно скудным, все внимание приковано к Nacon, на которую теперь возлагаются большие надежды. Поклонники смогут получить первое представление об этой долгожданной игре посмотрев презентацию Nacon Connect 29 февраля.

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IY1982

Очки Сары Коннор из второго Термика

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