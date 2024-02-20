Подробности об игре "Терминатор" станут известны совсем скоро

Компания Nacon готовится воскресить легендарную франшизу, представив игру “Терминатор“, обещающую захватывающее и страшное погружение в атмосферу вселенной. Новое дополнение к миру с боевыми роботами будет представлено наряду с другими проектами студии, такими как Greedfall 2 и Ravenswatch.

В этой игре на выживание с открытым миром игроки будут перемещаться по постапокалиптическому ландшафту в составе группы выживших, которым угрожают неумолимые роботы. Уже одна только задумка вызвала нетерпение у фанатов, которым не терпится увидеть, как Nacon оживит культовую научно-фантастическую вселенную. Пока что зрителям доступен лишь короткий тизер, не позволяющий составить впечатление о геймплее.

Поскольку в последние годы игровое наследие франшизы было относительно скудным, все внимание приковано к Nacon, на которую теперь возлагаются большие надежды. Поклонники смогут получить первое представление об этой долгожданной игре посмотрев презентацию Nacon Connect 29 февраля.