"I'll be back?": Terminator: Survivors обойдётся без Шварценеггера - главным кошмаром игроков станет другой T-800

В Terminator: Survivors культовый T-800 появится в роли неумолимого преследователя, но его образ не будет связан с Арнольдом Шварценеггером. Разработчики из Nacon готовят новую игру по знаменитой научно-фантастической франшизе, которая предложит взглянуть на мир после ядерного апокалипсиса с точки зрения обычного выжившего.

События Terminator: Survivors развернутся через четыре года после Судного дня — катастрофы, едва не уничтожившей человечество. Игрокам предстоит покинуть убежище, исследовать опустошённый мир и выяснить правду о произошедшем. Главная задача — помочь Сопротивлению восстановиться, пока машины Скайнета продолжают охоту на оставшихся в живых людей.

Особую опасность представляет легендарный T-800. Терминатор будет преследовать героя, поэтому игрокам придётся внимательно выбирать маршруты и не задерживаться надолго в одном месте. Помимо машин, угрозу представят мародёры, а столкновения с противниками потребуют разного подхода: можно вступать в открытые бои или действовать скрытно.

Разработчики обещают открытый мир, сражения с машинами Скайнета и строительство собственной базы среди руин цивилизации. Игрокам также предстоит собирать оружие и ресурсы, укреплять убежище и постепенно создавать оплот для выживших. В игре появятся как знакомые поклонникам персонажи, так и новые герои.

Отсутствие Шварценеггера в роли Терминатора может показаться необычным решением для франшизы, настолько тесно связанной с его образом. Однако Terminator: Survivors делает ставку не на возвращение знаменитого актёра, а на атмосферу постоянной охоты и борьбы за жизнь в мире, где человечество оказалось на грани исчезновения.

У игры пока нет даты выхода и даже ориентировочного окна релиза. Terminator: Survivors уже можно добавить в список желаемого в Steam.