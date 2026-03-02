"Нет, это не конец": NACON отложила игровую презентацию Connect после заявления о банкротстве

Французский издатель NACON переживает один из самых сложных периодов в своей истории. Всего неделю назад компания анонсировала презентацию NACON Connect, где планировала показать будущие релизы 2026 года. Однако спустя два дня стало известно о подаче заявления о банкротстве на фоне серьёзных проблем с мажоритарным акционером — Bigben Interactive.
На фоне неопределённости издатель объявил об отсрочке мероприятия на май этого года. В официальном заявлении в X компания признала, что переживает «трудный момент», но подчеркнула: «Да, ситуация сложная. Нет, это не конец». Команда пообещала сосредоточиться на выпуске запланированных игр и вернуться с новыми анонсами после стабилизации положения.
По словам NACON, текущий график релизов остаётся в силе. В числе проектов — Cthulhu: The Cosmic Abyss, The Mound: Omen of Cthulhu, Terminator: Survivors, Edge of Memories, Hunting Simulator 3 и Gear.Club Unlimited 3. При этом только The Cosmic Abyss имеет точную дату выхода, остальные ограничены окнами релиза или вовсе пока без сроков.
Куда серьёзнее возможные последствия для студий, входящих в портфель NACON, включая Daedalic Entertainment, Cyanide и Spiders. В случае ликвидации под ударом окажутся 12 команд. Пока будущее компании остаётся неопределённым, но издатель настаивает: борьба продолжается.
Не удивительно. У них ну прям очень специфические и довольно бюджетные продукты. Я присматривался к Dragonkin, но посмотрев пару видосиков понял, что слишком однообразная, мало вариаций классов, про билды вообще молчу.
Тот же Робокоп тоже игра на 1-2 вечера. Стикс серия игр не для всех.
На днях GreedFall 2 выходит из раннего доступа, при том, что она в раннем доступе больше года, а в ноябре версия игры была 0.3, и отзывы смешанные. Ничем хорошим это не кончится, так как greedfall была ОЧЕНЬ специфической игрой с весьма корявым геймплеем и коричневой картинкой
главное, чтоб новая врс была.
а то они уже там опять какой то шлак старый переиздают, как тест драйв. опять провал будет
Чем тебе тест драйв не угодил?
Terminator: Survivors к игре большие вопросы,за это время ничего в общем стоящего и не показали
ps NACON желаю успеха