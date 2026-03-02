"Нет, это не конец": NACON отложила игровую презентацию Connect после заявления о банкротстве

Французский издатель NACON переживает один из самых сложных периодов в своей истории. Всего неделю назад компания анонсировала презентацию NACON Connect, где планировала показать будущие релизы 2026 года. Однако спустя два дня стало известно о подаче заявления о банкротстве на фоне серьёзных проблем с мажоритарным акционером — Bigben Interactive.

На фоне неопределённости издатель объявил об отсрочке мероприятия на май этого года. В официальном заявлении в X компания признала, что переживает «трудный момент», но подчеркнула: «Да, ситуация сложная. Нет, это не конец». Команда пообещала сосредоточиться на выпуске запланированных игр и вернуться с новыми анонсами после стабилизации положения.

По словам NACON, текущий график релизов остаётся в силе. В числе проектов — Cthulhu: The Cosmic Abyss, The Mound: Omen of Cthulhu, Terminator: Survivors, Edge of Memories, Hunting Simulator 3 и Gear.Club Unlimited 3. При этом только The Cosmic Abyss имеет точную дату выхода, остальные ограничены окнами релиза или вовсе пока без сроков.

Куда серьёзнее возможные последствия для студий, входящих в портфель NACON, включая Daedalic Entertainment, Cyanide и Spiders. В случае ликвидации под ударом окажутся 12 команд. Пока будущее компании остаётся неопределённым, но издатель настаивает: борьба продолжается.