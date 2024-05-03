Новые изображения и подробности сюжета, игрового мира и игрового процесса Terminator: Survivors

Команда Nacon Milan вернулась в Steam с обновленным постом о Terminator: Survivors, содержащим дополнительную информацию об интересной игре на выживание с элементами PvE в знаменитой научно-фантастической франшизе, а также новые изображения для игры, которая ожидается 24 октября.

В частности, объясняется причина выбора именно этого сеттинга, в котором инсценируются события человечества после ядерной катастрофы, на первых этапах Сопротивления машинам, но на этапе, на котором оно все еще находится в зачаточном состоянии.

Игра вписывается в лор серии, учитывая действия Сары Коннор и соратников, которые избежали Судного Дня, как изначально планировалось, а просто перенесли его с 1997 на 2005 год.

Короче говоря, несмотря на действия Конноров, Кибердайн не остановился, и создание Скайнета было лишь отложено, причем Судный день все же наступил в сентябре 2005 года, с осознанием того, что искусственный интеллект развязал массовую ядерную атаку по всей Земле, уничтожив миллиарды людей.

Немногие выжившие собрались в небольшие сообщества, оторванные друг от друга и крайне нестабильные, как из-за постоянной угрозы со стороны машин, так и из-за внутренних конфликтов, которые затрудняют управление ими. В Terminator: Survivors, ситуация все еще настолько плохо определена, что многие люди даже не подозревают о Скайнете и событиях, которые привели к разрушению всего.

Nacon Milan подтверждает, что игра ведется от первого лица и что в нее можно будет полностью играть в автономном одиночном режиме с кампанией, рассказывающей оригинальную историю, включенную в историю серии.

Имеется кооперативный многопользовательский режим, структура полностью PvE, без элементов PvP, по крайней мере, в текущем проекте, а технологическую базу обеспечивает Unreal Engine 5.

История рассказывает о событиях, которые произошли после того, что было показано в «Терминаторе 2: Судный день», и объясняет, что привело к новой атаке, перенесенной в 2005 год. Квесты кампании иллюстрируют различные события и драматизируют ситуацию выживших, но также будут показаны известные персонажи.

Разработчики ясно дают понять, что Терминатор будет один: Т-800, который будет представлять постоянную угрозу, являясь практически непобедимым и неумолимым врагом, как и оригинальный враг из первого фильма. Это объясняется тем, что Скайнет в годы действия игры (около 2009 года) еще не достиг организации и производственных мощностей для создания армии машин.

Вы сможете расширять и модифицировать свою базу, в том числе в соответствии с развитием сюжета, кроме того, для перемещения по большому открытому миру будут доступны различные транспортные средства. Наконец, Nacon сообщила, что ближе к запуску Terminator: Survivors состоится закрытое бета-тестирование, подробности о котором появятся позже.