Стелс, открытый мир и истинный ужас перед Т-800: Первые подробности Terminator: Survivors

Разработчики из Nacon Studio Milan прервали молчание и поделились подробным видением своего амбициозного проекта Terminator: Survivors. Это не просто очередной шутер, а попытка воссоздать ту самую атмосферу безысходности и страха перед неумолимыми машинами, которая прославила первые два фильма Джеймса Кэмерона.

Новые подробности предстоящий игры:

Настоящий открытый мир: Мир игры создается вручную. Разработчики делают ставку на «бесшовность» и систему причинно-следственных связей. Ваши действия будут реально менять окружающую среду и влиять на судьбы других выживших.

Т-800 — это не пушечное мясо: Особое внимание уделено дизайну и поведению культового киборга. Т-800 в игре — это воплощение неумолимой угрозы. Он анализирует ваши действия, предсказывает планы и преследует с ледяной логикой. Встреча с ним должна вызывать трепет, а не желание просто «пострелять».

Верность истокам: Сюжет предложит новую временную линию, но она будет ощущаться как прямое и естественное продолжение первых двух частей «Терминатора». Авторы стремятся передать темп повествования и визуальный стиль оригинальных лент.

Свобода стиля игры: Несмотря на наличие широкого арсенала (от снайперских винтовок до самодельной взрывчатки и спецсредств против машин), игроки смогут выбрать путь скрытности. Если вы не готовы к открытому столкновению со Скайнетом — стелс станет вашим главным союзником.

Живой мир: Скайнет постоянно патрулирует пустоши. Передвигаться по миру можно будет как пешком, так и на транспорте, но каждое ваше движение может привлечь внимание охотников.

Разработчики признаются, что для них «Терминатор» — это не только холодная логика машин, но и человеческая стойкость, а также «чертовски крутой Арни с дробовиком на мотоцикле».