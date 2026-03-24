Стелс, открытый мир и истинный ужас перед Т-800: Первые подробности Terminator: Survivors

Разработчики из Nacon Studio Milan прервали молчание и поделились подробным видением своего амбициозного проекта Terminator: Survivors. Это не просто очередной шутер, а попытка воссоздать ту самую атмосферу безысходности и страха перед неумолимыми машинами, которая прославила первые два фильма Джеймса Кэмерона.
Новые подробности предстоящий игры:
- Настоящий открытый мир: Мир игры создается вручную. Разработчики делают ставку на «бесшовность» и систему причинно-следственных связей. Ваши действия будут реально менять окружающую среду и влиять на судьбы других выживших.
- Т-800 — это не пушечное мясо: Особое внимание уделено дизайну и поведению культового киборга. Т-800 в игре — это воплощение неумолимой угрозы. Он анализирует ваши действия, предсказывает планы и преследует с ледяной логикой. Встреча с ним должна вызывать трепет, а не желание просто «пострелять».
- Верность истокам: Сюжет предложит новую временную линию, но она будет ощущаться как прямое и естественное продолжение первых двух частей «Терминатора». Авторы стремятся передать темп повествования и визуальный стиль оригинальных лент.
- Свобода стиля игры: Несмотря на наличие широкого арсенала (от снайперских винтовок до самодельной взрывчатки и спецсредств против машин), игроки смогут выбрать путь скрытности. Если вы не готовы к открытому столкновению со Скайнетом — стелс станет вашим главным союзником.
- Живой мир: Скайнет постоянно патрулирует пустоши. Передвигаться по миру можно будет как пешком, так и на транспорте, но каждое ваше движение может привлечь внимание охотников.
Разработчики признаются, что для них «Терминатор» — это не только холодная логика машин, но и человеческая стойкость, а также «чертовски крутой Арни с дробовиком на мотоцикле».
Картинка пугает:
Надеюсь её не будет в игре, а будут норм персы... Феминатора с сильной борцуньей нам не надо
Трейлер максимально не попал по атмосфере.
Ох уж этот плеер ПГ🤦🏻♂️
Если б не название и пара секунд терминатора в конце, легко можно было спутать эту поделку с очередной частью State of Decay. Для полноты картины не хватает только ещё более мультяшной стилистики в духе Fortnite и рейтинга 6+😏
Играл про термина игру от первого лица не помню как называлась там терминатор какой то лох был его с любого пистолета могли убить. по фильмам всегда игры треш полный.