Terminator: Survivors меняет курс: без раннего доступа, без кооператива и без даты релиза

Издатель Nacon и студия Nacon Studio Milan официально объявили о переносе Terminator: Survivors на неопределённый срок. Игра, ранее запланированная к выходу в 2025 году, не только задерживается, но и кардинально меняет стратегию релиза: проект больше не будет запускаться в формате раннего доступа и выйдет сразу как полноценный продукт на PlayStation 5, Xbox Series и PC.

Главным творческим решением стало исключение кооперативного мультиплеера. По словам креативного директора Марко Понте, после месяцев внутренних тестов и общения с фанатами команда пришла к выводу, что кооператив мешает реализации ключевой цели — создать максимально аутентичный опыт «Терминатора». Теперь разработка полностью сосредоточена на одиночном прохождении, стрельбе и исследовании открытого мира.

Авторы делают ставку на мрачную атмосферу постапокалипсиса и ощущение постоянной угрозы. Мир игры будет населен ранними прототипами машин Skynet, где каждая встреча с патрулем может стать последней, а силуэты T-800 с красными глазами на горизонте — сигналом к бегству или скрытности. Survivors позиционируется не как обычный шутер, а как суровая игра на выживание, рассказывающая о зарождении сопротивления глазами обычного человека.

Отказ от раннего доступа также стал принципиальным шагом. Разработчики хотят, чтобы первое знакомство игроков с пустошами после Судного дня было полностью отполированным и цельным, без «сырого» старта. Взамен команда планирует провести серию закрытых тестов под NDA, чтобы учесть отзывы сообщества перед финальным релизом.

Новой даты выхода у Terminator: Survivors пока нет, но студия подчёркивает: задержка и изменения необходимы, чтобы игра соответствовала наследию культовой франшизы.