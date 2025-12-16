Terminator: Survivors меняет курс: без раннего доступа, без кооператива и без даты релиза

Издатель Nacon и студия Nacon Studio Milan официально объявили о переносе Terminator: Survivors на неопределённый срок. Игра, ранее запланированная к выходу в 2025 году, не только задерживается, но и кардинально меняет стратегию релиза: проект больше не будет запускаться в формате раннего доступа и выйдет сразу как полноценный продукт на PlayStation 5, Xbox Series и PC.
Главным творческим решением стало исключение кооперативного мультиплеера. По словам креативного директора Марко Понте, после месяцев внутренних тестов и общения с фанатами команда пришла к выводу, что кооператив мешает реализации ключевой цели — создать максимально аутентичный опыт «Терминатора». Теперь разработка полностью сосредоточена на одиночном прохождении, стрельбе и исследовании открытого мира.
Авторы делают ставку на мрачную атмосферу постапокалипсиса и ощущение постоянной угрозы. Мир игры будет населен ранними прототипами машин Skynet, где каждая встреча с патрулем может стать последней, а силуэты T-800 с красными глазами на горизонте — сигналом к бегству или скрытности. Survivors позиционируется не как обычный шутер, а как суровая игра на выживание, рассказывающая о зарождении сопротивления глазами обычного человека.
Отказ от раннего доступа также стал принципиальным шагом. Разработчики хотят, чтобы первое знакомство игроков с пустошами после Судного дня было полностью отполированным и цельным, без «сырого» старта. Взамен команда планирует провести серию закрытых тестов под NDA, чтобы учесть отзывы сообщества перед финальным релизом.
Новой даты выхода у Terminator: Survivors пока нет, но студия подчёркивает: задержка и изменения необходимы, чтобы игра соответствовала наследию культовой франшизы.
Наконец то не пиксельное 2d гoвно
В пиксельном 2D г*вне куда больше души чем в большинстве игр современной индустрии.
ого, может даже хорошая игра будет
Сурвайвал без коопа это техническая импотенция, когда вместо починки сетевого кода разрабы решают выдать баг за фичу про одиночество и атмосферу. Након просто пропили бюджет и теперь пытаются впарить линейный проходняк с ассетами из магазина по цене ААА хита. Этот труп даже пиратить будет стыдно, игра родилась мертвой
Не выжил
Верное решение, кооп выживачей и так как г*вна за баней. Игра про первые годы войны когда люди копались в мусоре былой роскоши и больше трёх не собирались чтобы не привлекать терминаторов. При грамотной подачи сюжета и геймплея может выйти годная игра.
Как раз вчера думал на фоне начатого прохождения Резистенса , что то не видно ее, перенесут видимо. Про кооп конечно бред, наоборот группой логичнее выдвигаться, пока один добытчик собирает хлам, второй на стороже.
нечего показывать