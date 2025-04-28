Terminator: Survivors может задержаться ещё дольше и не выйти в этом году

Если вы ждёте выхода Terminator: Survivors, то для вас плохая новость. Вполне возможно, что вам придётся ждать эту игру до следующего года. В свежем финансовом отчёте Nacon эта кооперативная выживалка внезапно пропала из списка проектов, запланированных к выходу до 31 марта 2026 года.

А ведь изначально игру собирались выпустить ещё прошлой этой осенью, в 2024-м. Потом релиз отложили на неопределённый срок, после чего разработчики как-то притихли — никаких новостей, никаких обновлений. Уже и сами игроки начали шутить: а не забыли ли в Nacon сообщить, что проект тихонько прикрыли? В Steam, кстати, до сих пор красуется 2025 год в качестве ориентировочной даты выхода.

При этом планы у Nacon на следующий финансовый год вполне себе амбициозные — компания собирается выпустить больше десятка игр. Выпускать собираются как спортивные проекты и гонки, так и приключения с симуляторами. Ещё в отчёте мелькнула надежда на рост продаж благодаря выходу Nintendo Switch 2.