Terminator: Survivors не отменён - разработчики вышли из тени после проблем Nacon

После новостей о финансовых трудностях издателя Nacon будущее многих проектов оказалось под вопросом. В числе потенциально пострадавших называли и Terminator: Survivors — постапокалиптический экшен по культовой франшизе. Однако студия-разработчик дала понять: поводов для паники нет.

Команда Nacon Studio Milan впервые за несколько месяцев опубликовала большое обращение к игрокам в Steam. В нём авторы заявили, что проект жив, активно развивается и чувствует себя «лучше, чем можно было ожидать» на фоне недавних новостей о возможной неплатёжеспособности компании.

Студия напомнила, что существует почти десять лет и объединяет как опытных специалистов, так и молодых разработчиков. Сейчас их главная цель — создать максимально качественную игру во вселенной «Терминатора».

Напомним, в конце прошлого года проект пережил серьёзные изменения. Изначально игра задумывалась как открытый мир с кооперативным мультиплеером, однако позже разработчики отказались от этой концепции и сделали ставку исключительно на одиночное прохождение. Тогда же релиз был отложен на неопределённый срок, что усилило опасения фанатов.

По словам авторов, решение отказаться от кооператива было принято после внутренних тестов и обсуждений с поклонниками франшизы. Разработчики считают, что именно одиночный формат позволит глубже раскрыть атмосферу мира после Судного дня и создать более цельный опыт.

В новом обращении команда показала свежие GIF-фрагменты с пейзажами и атмосферой игры, включая смену времени суток и погодные эффекты. Также были обозначены три ключевых направления разработки:

создание цельного открытого мира без разделения на локации, где действия игрока будут влиять на окружающую среду;

уважительное отношение к канону первых двух фильмов серии, с сохранением их тематики и напряжённого ритма повествования;

особое внимание к образу T-800, который должен ощущаться по-настоящему неумолимой и смертельно опасной машиной.

Следующее крупное обновление по проекту запланировано на апрель. Разработчики пообещали делиться информацией чаще и показать «закулисье» производства. Кроме того, в планах — проведение плейтестов, записаться на которые можно через страницу игры в Steam.

Несмотря на сложную ситуацию вокруг издателя, команда подчёркивает: разработка идёт по плану, а сам проект остаётся одним из приоритетных. Судя по тону заявления, отмена Terminator: Survivors сейчас не рассматривается.