Terminator: Survivors сменит Сару Коннор на нового героя - игра покажет рождение Сопротивления после Судного дня

erminator: Survivors не станет очередной историей о попытке Сары Коннор предотвратить Судный день. Nacon выбрала для игры другой подход: центральным персонажем станет оригинальный выживший, которому предстоит пережить последствия ядерной катастрофы и принять участие в первых шагах человечества к созданию Сопротивления.

События Terminator: Survivors разворачиваются в 2009 году, спустя четыре года после Судного дня. Согласно официальной версии истории Nacon, Сара Коннор действительно предотвратила ядерную войну, которая должна была произойти в 1997 году, как показано в Terminator 2: Judgment Day. Однако Skynet в итоге обрела самосознание и нанесла удар по человечеству в сентябре 2005 года.

Игрок выходит из убежища уже после катастрофы и оказывается в мире, где Skynet только начинает укреплять свои позиции. Ему предстоит искать выживших, создавать новое убежище для людей, расследовать события Судного дня и противостоять ранним машинам Skynet. Одной из главных угроз станет T-800, который будет преследовать героя по постапокалиптическим руинам.

При этом Nacon не отказывается от связи с классической историей. В кампании появятся знакомые персонажи франшизы наряду с новыми героями. Сара Коннор остаётся важной частью предпосылки Terminator: Survivors, однако её появление в качестве игрового или неигрового персонажа пока официально не подтверждено.

Разработчики также решили отказаться от первоначального плана выпустить игру в раннем доступе. Изначально PC-версия должна была выйти в раннем доступе Steam еще 24 октября 2024 года, но затем релиз перенесли на 2025-й. В декабре 2025 года Nacon объявила об изменении стратегии и отказалась от формата раннего доступа, заявив о намерении представить сразу полноценную версию.

Новой даты релиза у Terminator: Survivors по-прежнему нет. В феврале 2026 года Nacon Studio Milan сообщила о подготовке игровых демонстраций и закрытых тестов, но конкретных сроков запуска не назвала. Сейчас проект по-прежнему значится в Steam со статусом TBA, поэтому ждать его в 2026 году официальных оснований пока нет.