Terminator: Survivors выйдет 24 октября 2024 года - смотрим первые скриншоты и трейлер

Спустя два года после анонса проекта, Terminator: Survivors была представлена в рамках NACON Connect 2024. Разработанная компанией NACON Milan, это игра про выживание с открытым миром, основанная на оригинальном сюжете, действие которого происходит в 2009 году, после ядерного катаклизма, вызванного Скайнетом.

Это значит, что игрокам придется столкнуться со Скайнетом еще до основания группы сопротивления Джона Коннора. Им придется попытаться выжить в этом постапокалиптическом мире, имея дело с другими людьми (которые будут бороться за те же ресурсы) и, конечно же, с машинами. Поначалу персонаж не будет знать о существовании Скайнета и Терминаторов. Это быстро изменится, и, узнав правду о конфликте между людьми и машинами, игроки объединятся с другими выжившими.

В сюжете появятся как известные персонажи из франшизы, так и совершенно новые, созданные специально для игры. Кроме того, она приведет к основанию сопротивления Джона Коннора. В игровом процессе добыча ресурсов в открытом мире позволит улучшить базу. В Terminator: Survivors можно играть в одиночку, но будет поддерживаться и кооперативный мультиплеер.

Игра поступит в ранний доступ на ПК в Steam 24 октября, а консольный запуск запланирован на более позднее время. В игре будут присутствовать русские субтитры