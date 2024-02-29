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Terminator: Survivors 24.10.2024
Экшен, Мультиплеер, Выживание, Научная фантастика
7.4 49 оценок

Terminator: Survivors выйдет 24 октября 2024 года - смотрим первые скриншоты и трейлер

butcher69
Новости

Спустя два года после анонса проекта, Terminator: Survivors была представлена в рамках NACON Connect 2024. Разработанная компанией NACON Milan, это игра про выживание с открытым миром, основанная на оригинальном сюжете, действие которого происходит в 2009 году, после ядерного катаклизма, вызванного Скайнетом.

Это значит, что игрокам придется столкнуться со Скайнетом еще до основания группы сопротивления Джона Коннора. Им придется попытаться выжить в этом постапокалиптическом мире, имея дело с другими людьми (которые будут бороться за те же ресурсы) и, конечно же, с машинами. Поначалу персонаж не будет знать о существовании Скайнета и Терминаторов. Это быстро изменится, и, узнав правду о конфликте между людьми и машинами, игроки объединятся с другими выжившими.

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В сюжете появятся как известные персонажи из франшизы, так и совершенно новые, созданные специально для игры. Кроме того, она приведет к основанию сопротивления Джона Коннора. В игровом процессе добыча ресурсов в открытом мире позволит улучшить базу. В Terminator: Survivors можно играть в одиночку, но будет поддерживаться и кооперативный мультиплеер.

Игра поступит в ранний доступ на ПК в Steam 24 октября, а консольный запуск запланирован на более позднее время. В игре будут присутствовать русские субтитры

10
5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
bysaturn

Опять выживач...

1
BAZKIN

А потом рогалик по Робокопу?

0
nemsis94

Так вроде эти модели появились позже, что в трейлере показали. Как раз их и делал скайнет, чтобы роботы могли ближе подойти к точки где люди могут быть. Ведь издалека не было понятно кто там вдалеке идет, да и первые машины которые воевали не были гуманоидными.

0
JustA_NiceGuy

Анимации движения в трейлере просто ужасные. Если такие будут и в игре, чую провал будет где-то рядом.

-1
Oscilograf

Выживача в этой вселенной еще не было, надеюсь не обосруться и не получится очередной Ф76 с плазмометами и Джонном Конором.

-1