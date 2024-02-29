Terminator: Survivors выйдет 24 октября 2024 года - смотрим первые скриншоты и трейлер

Спустя два года после анонса проекта, Terminator: Survivors была представлена в рамках NACON Connect 2024. Разработанная компанией NACON Milan, это игра про выживание с открытым миром, основанная на оригинальном сюжете, действие которого происходит в 2009 году, после ядерного катаклизма, вызванного Скайнетом.
Это значит, что игрокам придется столкнуться со Скайнетом еще до основания группы сопротивления Джона Коннора. Им придется попытаться выжить в этом постапокалиптическом мире, имея дело с другими людьми (которые будут бороться за те же ресурсы) и, конечно же, с машинами. Поначалу персонаж не будет знать о существовании Скайнета и Терминаторов. Это быстро изменится, и, узнав правду о конфликте между людьми и машинами, игроки объединятся с другими выжившими.
В сюжете появятся как известные персонажи из франшизы, так и совершенно новые, созданные специально для игры. Кроме того, она приведет к основанию сопротивления Джона Коннора. В игровом процессе добыча ресурсов в открытом мире позволит улучшить базу. В Terminator: Survivors можно играть в одиночку, но будет поддерживаться и кооперативный мультиплеер.
Игра поступит в ранний доступ на ПК в Steam 24 октября, а консольный запуск запланирован на более позднее время. В игре будут присутствовать русские субтитры
Опять выживач...
А потом рогалик по Робокопу?
Так вроде эти модели появились позже, что в трейлере показали. Как раз их и делал скайнет, чтобы роботы могли ближе подойти к точки где люди могут быть. Ведь издалека не было понятно кто там вдалеке идет, да и первые машины которые воевали не были гуманоидными.
Анимации движения в трейлере просто ужасные. Если такие будут и в игре, чую провал будет где-то рядом.
Выживача в этой вселенной еще не было, надеюсь не обосруться и не получится очередной Ф76 с плазмометами и Джонном Конором.