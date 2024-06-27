Загляните за кулисы создания постапокалиптического мира Terminator: Survivors в новом трейлере

NACON и NACON Studio Milan поделись новым трейлером Terminator: Survivors, первой игры на выживание в открытом мире франшизы, действие которой происходит на руинах цивилизации после событий Судного дня. Аспект выживания, никогда ранее не предлагавшийся франшизой, дает игрокам возможность открыть или заново открыть мир Терминатора с совершенно новой точки зрения.
Откройте для себя мир Terminator: Survivors, каким его представляла команда разработчиков. В этом трейлере показано создание постапокалиптического мира, в который будут брошены игроки.
Целью команд под руководством Марко Понте, генерального директора и креативного директора, является точное воссоздание атмосферы первых двух фильмов с упором на выживание и ощущение постоянной охоты со стороны грозного Т-800. В Terminator: Survivors игроку дается управление базой сопротивления с возможностью ее расширения для улучшения своего оборудования. Они также могут взаимодействовать с несколькими другими человеческими фракциями, сражающимися за ресурсы и территорию, каждая со своим собственным мировоззрением и собственными убеждениями о Skynet, а также своей роли в хаотичном новом мире.
Чтобы погрузить игрока в разрушенный мир Терминатора, студия воссоздала множество различных сред и уделила большое внимание конкретным характеристикам каждого биома (горные зоны, пустыни и городские руины). Бой также является неотъемлемой частью игры, где каждое противостояние требует тщательного планирования, чтобы избежать быстрой и кровавой смерти.
Terminator: Survivors будет доступна на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК (Steam).
На первый взгляд ничё так но классический T-800 выглядит лучше а этот больше смахивает на драугра из Скайрима.
непонятно, тупо убегать от одного термика или всё-таки будут перестрелки с выжившими и братва 1:25 как в Terminator: Resistance ?