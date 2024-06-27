Загляните за кулисы создания постапокалиптического мира Terminator: Survivors в новом трейлере

Игра на выживание в открытом мире, основанная на культовой вселенной «Терминатора». Действие игры разворачивается спустя четыре года после Судного дня — катастрофы, которая практически уничтожила человечество. Вы берёте на себя роль выжившего, который покидает своё убежище и отправляется в безумный и опасный мир, чтобы найти других уцелевших и построить новое общество.

Игровой процесс Terminator: Survivors сочетает в себе элементы исследования, сбора ресурсов, крафтинга и сражений. Ваша главная задача — исследовать окрестности, находить материалы, информацию и других выживших, чтобы обустроить безопасный штаб для своей группы. Вам предстоит тщательно планировать вылазки, выбирать маршруты и решать, какие ресурсы собирать в первую очередь.

Также стоит помнить о том, что мир игры — это не только руины и пустоши. Это ещё и место, где на каждом шагу вас подстерегает смертельная опасность в лице машин «Скайнет». Эти безжалостные и неумолимые создания преследуют единственную цель — полное уничтожение человечества. Они патрулируют улицы, прочёсывают здания и не остановятся ни перед чем, чтобы найти и истребить остатки людей.

Чтобы выжить в этом беспощадном мире, вам нужно освоить различные тактики и стратегии. Иногда лучшим выбором будет скрытное передвижение, избегание прямых столкновений и тщательное планирование маршрута. В других ситуациях придётся вступить в открытый бой, используя внушительный арсенал оружия ближнего и дальнего боя. Однако ресурсы ограничены, и каждый выстрел, каждая граната должны быть использованы с умом.

Terminator: Survivors предлагает как одиночную кампанию, так и многопользовательский режим для совместной игры до четырёх человек. Объединившись с друзьями, вы сможете более эффективно исследовать мир, собирать ресурсы и противостоять угрозам. Совместная игра добавляет новые тактические возможности и позволяет распределять роли внутри группы — кто-то может сосредоточиться на сборе материалов, кто-то — на разведке, а кто-то — на обороне базы.