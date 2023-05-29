Обновление Fuel & Faith для выживача в открытом мире с элементами рогалика Terminus: Zombie Survivors выйдет 2 июня ©

Разработчик Ingeon Games сообщил о предстоящем выпуске версии 0.9.8 «Fuel & Faith Update» для Terminus: Zombie Survivors, игры на выживание в открытом мире с элементами рогалика, действие которой происходит среди зомби-апокалипсиса.

Обновление «Fuel & Faith», которое выйдет во всем мире 2 июня, продвигает вперед игру в раннем доступе, приближая ее к полному выпуску. Обновление наполнено захватывающими новыми функциями, включая, помимо прочего, добавление автомобильной топливной системы, расширенные локации, новую профессию пастора для ролей персонажей, функцию сохранения продуктов, улучшенную систему инвентаря и новые параметры песочницы.

Terminus: Zombie Survivors занимает нишу в жанре 2D-рогаликов на выживание, сочетая динамичный геймплей и стратегическое выживание. На фоне зомби-апокалипсиса игроки путешествуют по открытому миру и принимают стратегические решения на пути к конечной цели игры, Терминусу.

Обновление Fuel & Faith добавляет новый уровень сложности в механику выживания в игре. Внедрение топливной системы требует от игроков тщательного управления топливом своего автомобиля, важнейшим ресурсом для выживания. Игрокам нужно будет планировать свои исследования и передвижения, чтобы в критический момент у них не закончилось топливо.

Кроме того, включение трех новых локаций — заправочной станции, магазина одежды и церкви — предлагает новые ресурсы и стратегические возможности. Каждая локация представляет уникальные испытания и награды, расширяя стратегические возможности, доступные игроку.

Новая профессия пастора в игре предлагает уникальные способы поддержки выживших. Через молитвы и проповеди Пастор может вселить надежду и стойкость перед лицом зомби-апокалипсиса, добавляя интригующее новое измерение в игровой процесс.

Управление ресурсами дополнительно улучшено за счет добавления генераторов и функции сохранения продуктов, а управление запасами было обновлено за счет новых сумок, предназначенных для уменьшения веса инвентаря, и добавления новых вариантов хранения мебели.

Более того, у игроков теперь есть еще больше возможностей для персонализации своего опыта в Терминусе. С введением новых параметров песочницы игроки могут регулировать количество локаций и количество автомобильного топлива в игре, дополнительно настраивая сложность и сложность своего опыта выживания.