Terminus: Zombie Survivors 2 перенесёт выживание в открытый мир - зомби, суровая погода и онлайн-кооператив

Longplay Studios представила Terminus: Zombie Survivors 2 — продолжение рогалика о выживании среди зомби. Первая часть разошлась в Steam тиражом более 150 000 копий, а сиквел расширит привычную формулу полностью доступным для исследования открытым миром.

Игрокам предстоит выживать в небольшом городе и его окрестностях, исследуя заброшенные мотели, закусочные, заправки, супермаркеты, церкви и больницы. Внутри можно найти полезные припасы, опасности и следы людей, которым не удалось пережить катастрофу. За пределами города расположатся леса и шоссе, которые также можно исследовать.

Выживание потребует постоянного внимания к базовым потребностям. Еду придётся добывать и готовить, огонь — поддерживать даже во время дождя, снегопада и холода. Ночью фонарик может стать единственным источником света во время исследования тёмных мест.

Угрозой станут не только обычные зомби. В мире встречаются одиночные мертвецы, большие группы заражённых и огромные существа, которым явно не место среди привычных врагов. Игру можно проходить в одиночку или вместе с друзьями в онлайн-кооперативе.

Разработчики отмечают, что в сиквеле сделали больший акцент непосредственно на борьбе за выживание: игрокам предстоит следить за голодом и холодом, поддерживать огонь, искать ресурсы и создавать необходимые предметы из остатков старого мира.

Terminus: Zombie Survivors 2 выйдет на ПК в Steam. Игра получит локализацию на упрощённый и традиционный китайский, японский, корейский, немецкий и французский языки.