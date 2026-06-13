Анонсирована игра TERPENIE 2 - психологический хоррор о курьере в долгах

Разработчик и издатель под псевдонимом Chugunovkos представил свой новый проект - психологический хоррор от первого лица под названием TERPENIE 2. Игра расскажет историю ночного курьера, который вынужден доставлять посылки по мрачному городу, чтобы расплатиться с накопившимися долгами.

Главным героем игры выступает доставщик, оказавшийся в тяжелом финансовом положении. Единственным способом закрыть долги для него становится работа в ночную смену. Игрокам предстоит принимать заказы, перемещаться по различным районам города и искать нужные адреса для доставки посылок. По мере выполнения задач будет постепенно раскрываться история персонажа и загадочные обстоятельства, в которых он оказался.

Игровой процесс TERPENIE 2 сосредоточен на исследовании локаций, поддержании гнетущей атмосферы и выполнении последовательных задач. Создатели обещают сильный упор на психологическое напряжение, неожиданные сюжетные события и проработанное звуковое оформление, которое призвано усилить эффект присутствия. Управление в игре полностью адаптировано под контроллеры, включая геймпады семейства Xbox.

Проект разрабатывается для персональных компьютеров и уже получил официальные системные требования. Для запуска хоррора на минимальных настройках потребуется операционная система Windows 10 разрядностью 64-бит, процессор уровня Intel Core i5-4460 или AMD Ryzen 3 1200, 8 ГБ оперативной памяти и видеокарта NVIDIA GeForce GTX 960 или AMD Radeon RX 560 с 2 ГБ видеопамяти. На жестком диске игра займет всего 3 ГБ свободного пространства.

Игра TERPENIE 2 получит полную русскую локализацию, включая текстовый перевод и озвучку. На данный момент у проекта нет точной даты релиза, а на странице в Steam указано, что игра выйдет скоро.