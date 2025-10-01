Bit Planet Games представила новый трейлер Terra Firma 2 и раскрыла дату выхода — игра появится в Steam 27 октября 2025 года. Разработчики обещают грандиозный симулятор, где пользователи смогут создавать полноценные экосистемы и наблюдать их развитие в реальном времени.

В основе проекта лежит детализированная система моделирования природных процессов. Игроки получают инструменты для изменения рельефа, регулирования климата, уровня осадков и тектонической активности. После начальных настроек управление берет на себя движок симуляции, который формирует реки, горы, леса и биосферу с сотнями видов флоры и фауны.

Особое внимание уделено геологии: можно поднимать или опускать литосферные плиты, создавая горные хребты, рифты и трансформные разломы. Масштаб поражает — игра эмулирует территории площадью до 16 000 км², моделируя целые столетия эволюции за секунды.

Terra Firma 2 станет ПК-эксклюзивом и претендует на звание одного из самых реалистичных симуляторов природы в игровой индустрии.