Terra Firma 2 вышла в раннем доступе - создавайте свои миры и управляйте природой

Независимая студия Working as Intended выпустила свою игру-песочницу Terra Firma 2 в раннем доступе. В честь релиза разработчики представили трейлер, демонстрирующий ключевые механики и визуальные особенности симулятора природных процессов.

Основной геймплей игры сосредоточен на создании и изменении ландшафтов: игроки могут «рисовать» горы, равнины, каньоны и океаны с помощью интуитивной панели инструментов. Помимо этого, доступно управление осадками и климатом, что позволяет экспериментировать с разнообразными погодными условиями.

После того как базовый ландшафт создан, игра самостоятельно развивает биомы, имитируя реальные природные процессы. В режиме реального времени происходят выветривание, эрозия почвы, таяние снежных шапок с последующим формированием рек, а леса и пустыни постепенно наполняются живыми организмами, которые пытаются адаптироваться к изменениям окружающей среды.

В Steam автор проекта поблагодарил сообщество за поддержку и пообещал, что в будущем Terra Firma 2 получит множество новых функций и контента, расширяющих возможности симуляции.

Жанр симуляторов природных систем остаётся нишевым, но пользуется стабильным интересом. Например, Universe Sandbox позволяет моделировать космические процессы, тогда как Terra Firma 2 полностью сосредоточена на геологических и экологических изменениях на поверхности планеты, создавая уникальный интерактивный опыт, где игрок сам определяет ход эволюции мира.