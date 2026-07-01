Разработчики глобальной стратегии Terra Invicta анонсировали первое дополнение Dark Skies

Студия Pavonis Interactive и издательство Hooded Horse объявили дату релиза первого дополнения для научно-фантастической стратегии Terra Invicta, которое получило название Dark Skies. Выход платного расширения запланирован на 27 июля 2026 года.

Дополнение предложит игрокам 2 сценария, которые изменят стартовые условия и расстановку сил на Земле перед лицом инопланетного вторжения. 1-й сценарий под названием Сценарий-2003 перенесет действие в 2003 год, к периоду американского вторжения в Ирак. В условиях дипломатического кризиса человечеству придется иметь дело с тайной активностью пришельцев и их сторонников. Игрокам предстоит освоить новые тактики борьбы на Земле еще до того, как конфликт выйдет в космическое пространство.

2-й сценарий, получивший название Расколотая Земля, представляет собой альтернативную историю. В этой версии развития событий Карибский кризис 1962 года перерос в полномасштабную ядерную войну. Спустя более 100 лет игрокам предстоит возглавить фракцию на раздробленной планете, где прежние государства прекратили существование. Разделенному и ослабленному человечеству придется заново объединять силы, чтобы организовать оборону против пришельцев.

Помимо новых сценариев, дополнение Dark Skies добавит в игру 2 дополнительных набора визуального оформления космических кораблей. 1-й из них вдохновлен реальными проектами космического агентства НАСА, а 2-й выполнен в индустриальном стиле жесткой научной фантастики. Эти наборы позволят настраивать внешний вид флота при проектировании боевых единиц.

Анонс вызвал обсуждения в сообществе игроков, часть из которых выразила надежду на скорейшее улучшение интерфейса и базовых механик оригинальной игры. Представители издательства Hooded Horse пояснили, что создание дополнения силами дизайнеров и трехмерных моделлеров не замедляет процесс технической поддержки основной версии Terra Invicta. Программисты продолжают регулярно выпускать обновления с исправлениями ошибок и улучшениями удобства интерфейса. Также разработчики подтвердили, что в будущем планируется выпустить другие сценарии, включая период Холодной войны и далекое будущее, которые создаются отдельно от текущего дополнения.