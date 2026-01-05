Terra Invicta официально вышла из раннего доступа - стратегия о защите Земли от пришельцев получила версию 1.0

Стратегия Terra Invicta от студии Pavonis Interactive добралась до полноценного релиза: игра официально вышла в версии 1.0 и уже доступна со скидкой 35%. Проект предлагает игрокам взять под контроль одну из глобальных фракций и возглавить сопротивление инопланетному вторжению, управляя государствами Земли, осваивая Солнечную систему и участвуя в тактических космических сражениях.

Разработчики поблагодарили сообщество за поддержку на протяжении всего периода раннего доступа, отметив, что отзывы игроков, отчёты об ошибках и истории прохождения сыграли ключевую роль в доведении игры до релизного состояния. Авторы также призвали пользователей делиться впечатлениями в обзорах, подчеркнув, что они напрямую влияют на будущее проекта.

Для тех, кто играл в ранних сборках, предусмотрена совместимость сохранений: последние версии раннего доступа без проблем работают с релизной 1.0, а более старые кампании формально тоже поддерживаются, хотя могут развиваться непредсказуемо из-за масштабных изменений. При этом разработчики оставили возможность вернуться к предыдущей ветке, если игроки захотят продолжить старые партии.

Несмотря на выход версии 1.0, Pavonis Interactive не считает работу завершённой. В ближайшее время команда сосредоточится на исправлении недочётов, а затем займётся улучшением интерфейса и поведения ИИ. Долгосрочные планы по развитию Terra Invicta уже отражены в официальной дорожной карте.