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Terra Invicta 26.09.2022
Стратегия, Симулятор, Инди, Экономика, Тактика, Песочница, Космос, Научная фантастика
7.6 65 оценок

Terra Invicta появится в PC Game Pass на следующей неделе

monk70
Новости

Hooded Horse сообщила, что доступная в настоящее время в раннем доступе Steam научно-фантастическая грандиозная стратегия Terra Invicta появится в PC Game Pass через программу предварительного просмотра игры 26 марта 2024 года.

Terra Invicta получила несколько обновлений, пока она находится в раннем доступе, и команда Pavonis Interactive добилась большого прогресса в выпуске версии 1.0. Она присоединяется к Against the Storm и Manor Lords, поскольку Hooded Horse расширяет предложение Games Pass.

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