Terra Invicta появится в PC Game Pass на следующей неделе

Научно-фантастическая стратегия в реальном времени с элементами глобальной симуляции. Действие происходит в недалёком будущем, когда на Землю вторгаются инопланетяне.

Человечество оказалось застигнуто врасплох — пришельцы тайно обосновались в Солнечной системе задолго до открытого вторжения. Они развернули добычу ресурсов на Марсе и других планетах, создали мощный флот и армию для захвата Земли.

Перед лицом общей угрозы люди не смогли объединиться и разделились на семь фракций, каждая со своим видением сложившейся ситуации. Игроку предстоит возглавить одну из фракций и попытаться выполнить её миссию, используя все доступные средства.

Фракции отличаются не территорией, а идеологией. Главная цель — не захват территорий, а борьба за влияние в ключевых регионах планеты. Предстоит действовать скрытно, в тени, опережая соперников.

По мере развития будут происходить драматические события: появление инопланетных кораблей, высадки десантов, нападения гигантских чудовищ. Игроку придётся принимать сложные решения на фоне нарастающей угрозы.

У каждой фракции свои цели: кто-то хочет уничтожить пришельцев, кто-то — изучить их и наладить контакт. От стратегии игрока зависит, получится ли у людей отразить вторжение и выжить в сложнейшей борьбе за планету.

В игре присутствует система глобальных исследований: фракции могут как соперничать, так и сотрудничать в науке. От распределения ресурсов на исследования зависит технологическое развитие Земли. У каждой фракции свои приоритеты, и от решений игрока зависит будущее человечества.