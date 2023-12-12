Успешная экологическая стратегия Terra Nil выйдет на Nintendo Switch 18 декабря, о чем недавно объявил издатель Devolver Digital. Изначально игра вышла 28 марта 2023 года на ПК через Steam, а также на iOS и Android благодаря издательским усилиям Netflix.

Разработанная компанией Free Lives, Terra Nil приглашает игроков в преобразующее путешествие, превращающее безжизненные ландшафты в процветающие экосистемы. Благодаря динамичному геймплею в игре игрокам предстоит омолодить бесплодную почву, очистить загрязненные океаны, посадить разросшиеся леса и создать идеальную среду обитания для животных. После этого игроки должны переработать свои постройки и оставить после себя нетронутую дикую природу, делая акцент на балансе и воспитании, а не на бесконечном росте.

Привлекательность игры выходит за рамки ее геймплейной механики, ведь в ней есть сочные раскрашенные вручную окружения, успокаивающая музыкальная партитура и атмосферное звуковое сопровождение. Эти элементы в совокупности создают спокойный и медитативный игровой опыт.