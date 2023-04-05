Медитативная стратегия Terra Nil получила хвалебный трейлер ©

Всего через неделю после выпуска экологической стратегии Terra Nil от Free Lives и Devolver Digital игра собрала 300 000 энтузиастов-экологов и чуть менее 50 000 деревьев посадили от ее имени, улавливая почти 6 000 тонн CO2 через Tree Nation. Чтобы отпраздновать это, Devolver Digital выпустила хвалебный трейлер.

Terra Nil — это градостроительная стратегия наоборот о реконструкции экосистемы. Превратите бесплодную пустошь в экологический рай с разнообразной флорой и фауной. Затем очистите, оставив окружающую среду нетронутой. Подрывая жанр градостроительных симуляторов, Terra Nil рассказывает о восстановлении разрушенной окружающей среды.