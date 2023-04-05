Terra Nil 28.03.2023
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Медитативная стратегия Terra Nil получила хвалебный трейлер

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monk70
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Всего через неделю после выпуска экологической стратегии Terra Nil от Free Lives и Devolver Digital игра собрала 300 000 энтузиастов-экологов и чуть менее 50 000 деревьев посадили от ее имени, улавливая почти 6 000 тонн CO2 через Tree Nation. Чтобы отпраздновать это, Devolver Digital выпустила хвалебный трейлер.

Terra Nil — это градостроительная стратегия наоборот о реконструкции экосистемы. Превратите бесплодную пустошь в экологический рай с разнообразной флорой и фауной. Затем очистите, оставив окружающую среду нетронутой. Подрывая жанр градостроительных симуляторов, Terra Nil рассказывает о восстановлении разрушенной окружающей среды.

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