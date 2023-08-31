Игра о строительстве космических колоний и управлении ресурсами Terraformers получит консольные версии ©

Приготовьтесь к захватывающему приключению на Красной планете: Terraformers, получившая признание критиков игра о строительстве космических колоний и управлении ресурсами, вот-вот дебютирует на игровых консолях. Klabater объявила о предстоящем выпуске Terraformers на Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4 и PlayStation 5, знакомя новую аудиторию с головоломками и проблемами терраформирования.

Terraformers, разработанная Asteroid Lab и первоначально выпущенная на ПК издательством Goblinz Publishing 9 марта 2023 года, отправляет игроков в впечатляющее путешествие на Красную планету. Выйдите на загадочную марсианскую территорию и займитесь созданием процветающих городов, развитием жизни и амбициозными проектами терраформирования. Игроки получают свободу строить процветающие города, сеять жизнь и менять ландшафт планеты с помощью амбициозных проектов.